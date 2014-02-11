اشتري منزل Khloe Kardashian الزوجي بـ 5.49 مليون دولار!

بعد انفصالها عن زوجها Lamar Odom، قرّرت الممثلة الأمريكيّة Khloe Kardashian بيع منزل الزوجيّة في "كاليفورنيا"، والذي كان شاهداً على قصّة حبّهما التي أفل نجمها!

تهدف Khloe من خلال هذه الخطوة التخلّص من ذكريات الماضي، لتستطيع الانطلاق مجدّداً في حياة جديدة.وقد عرضت النجمة منزلها للبيع مقابل 5.49 مليون دولار أمريكيّ، علماً أنّها كانت قد اشترته سنة 2009 بمبلغ 3.95 مليون دولار أمريكيّ.

يكسو الحجر أرضيّات المنزل المؤلف من طبقتين، والممتدّ على مساحة 8000 قدم مربّعة، ليضمّ 7 غرف نوم و9 حمامات، فضلاً عن مساحة مخصّصة للترفيه والاستجمام.

وتستقبل زائره الفخامة حال دخوله، إذ يزدان سقفه بالقناطر المحفورة، ويُطالعه السلّم الداخلي الذي ينقله إلى الطبقة العلوية، حيث يكتشف روعة التصميم الذي يُترجم ذوق المالكة.وتسترخي تحت السلّم طاولة تملؤها "الاكسسوارات"، فيما تتدلّى من السقف ثريا على شكل فانوس.

وتخيّم الأجواء الحميمة على غرفة المعيشة، وقوامها:أريكة تمتدّ على شكل زاوية تزخر بالوسائد لتمنح الجالس شعوراً من الراحة والاسترخاء، عندما يُشاهد التلفاز المثبت إلى حائط حجريّ، فوق الموقد المشتعل لينشر لهيب نيرانه في أرجاء الغرفة، حيث قد تستلقي المالكة على سريرها الضخم ذي الظهر المخمل، الذي تتكئ عليه فتشعر بالراحة، أثناء المطالعة، في جو من الفخامة الذي يسيطر على الغرفة.

وعلى خلاف غرف المكتب التقليدية، حرصت المالكة على اقتناء طاولة مكتب ذات سطح زجاج، يقابلها زوج من مقاعد الجلد، وخلفها ستارة تفتح على لوحة أنيقة.

ولا يليق حمّام هذا المنزل إلا بكائن مرفّه، حيث يُشكّل واحة استرخاء مؤلفة من خزائن الخشب الداكن المعدّة لحفظ مستلزماته، فيما يغري حوض الاستحمام فيه بالتمدّد كأنه سرير، تحوطه "الاكسسوارات" من كلّ جوانبه، بكلّ فخامة وإغراء.

وتستقبل المالكة زوّارها على العشاء في غرفة الطعام المؤلفة من طاولة من الخشب، ومن كراسٍ عدة مشغولة من القماش، بعد أن تكون قد أعدّت أشهى الأطباق على الطاولة الخشب الضخمة التي تتوسّط المطبخ المُحاط بخزائن الخشب.

وتجدر الإشارة إلى أن المالكة أحاطت مسبح منزلها الضخم بجلسات عدّة، من أجل أن تُنظّم الأمسيات الليليّة والسهرات العائلية في رحابه.

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