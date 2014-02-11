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الخارجية الروسية: لافروف وكيري يناقشان هاتفيا آخر تطورات الموقف الراهن بسوريا

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الخارجية الروسية: لافروف وكيري يناقشان هاتفيا آخر تطورات الموقف الراهن بسوريا الخارجية الروسية: لافروف وكيري يناقشان هاتفيا آخر تطورات الموقف الراهن بسوريا

 أعلن بيان صدر اليوم عن الخارجية الروسية عن أن الوزير سيرجي لافروف ناقش آخر تطورات الموقف في سوريا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري.
> وذكرت إذاعة (صوت روسيا) الناطقة باللغة الإنجليزية ،مساء اليوم ،أن البيان أوضح أن لافروف وكيرى بحثا الموقف في ضوء انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات جنيف بشأن الأزمة الراهنة فى سوريا.
> وقال البيان إن الاتصال الهاتفى جاء بمبادرة من وزير الخارجية الامريكى ، دون التطرق الى أية تفاصيل اخرى ،ويتزامن هذا الاتصال الهاتفى مع اعلان الرئيس الامريكى باراك اوباما فى وقت سابق اليوم أن واشنطن مازالت تحتفظ بحقها فى توجيه ضربة عسكرية لسوريا وتأكيده ايضا على ان الولايات المتحدة مازالت تعتبر الوسائل السياسية هى الكفيلة و حدها بحل الازمة المشار اليها و التى تنطوى على خطورة لا تقتصر على سوريا وحدها ، بل تطال المنطقة بأسرها.

 

أ ش أ

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