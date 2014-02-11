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فينجر: عودة فان بيرسي؟ الوقت ليس مناسبا للحديث عن الأمر

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فينجر: عودة فان بيرسي؟ الوقت ليس مناسبا للحديث عن الأمر فينجر: عودة فان بيرسي؟ الوقت ليس مناسبا للحديث عن الأمر

رفض الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال التحدث عن التقارير التي أشارت لعودة الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد لصفوف المدفعجية مرة أخرى.

ويستضيف أرسنال غريمه مانشستر يونايتد يوم الأربعاء في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي "عودة فان بيرسي للفريق نهاية الموسم؟ لا أعتقد أن الوقت مناسبا الآن للحديث عن هذا الأمر".

وأضاف "فان بيرسي لاعب رائع، سنحاول الوصول لطريقة إيقافه في مباراة الغد".

وكان فان بيرسي قد انتقل من أرسنال إلى مانشستر يونايتد الموسم الماضي بعد أن أمضى 9 سنوات مع المدفعجية فاز خلالهم ببطولة كأس إنجلترا 2005.

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