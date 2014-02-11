وفاة الممثلة الأمريكية "شيرلي تمبل"

توفيت الممثلة الأمريكية Shirley Temple بشكل طبيعي عن عمر ناهز الـ 85 عاماً، في "وودسايد" بولاية كاليفورنيا، يوم الثلاثاء، وهي محاطة بأفراد عائلتها.

الممثلة Temple بدأت مسيرتها الاحترافية في الحياة الفنية بتمثيل أفلام الأطفال، حيث اشتهرت في فترة الثلاثينات من القرن العشرين، وشاركت في أربعة أفلام كبيرة، قبل بلوغ سن العاشرة، ثمّ تقاعدت عن التمثيل بعمر الـ22 عاماً.

بعد ذلك، انخرطت Temple في الحياة الدبلوماسية، لتعمل ضمن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، من الفترة 1969 وحتى 1974، حيث اختيرت للعمل كسفيرة لدى غانا حتى 1976، ثم انتدبت إلى تشكوسلوفاكيا لمدة ثلاثة أعوام من 1989 إلى 1992.

يُذكر أنه بالإضافة إلى إنجازاتها الاستثنائية كممثلة ودبلوماسية، كان لـ Temple أدوار مهمة في الحياة، بدءاً من كونها زوجة محبوبة للراحل Charles Alden Black ثمّ أماً، إلى أن أصبحت جدة.

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