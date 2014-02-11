وزن هند صبري يتسبب بأزمة بـ الجزيرة 2

أزمة شديدة تعاني منها الفنانة التونسية هند صبري بسبب زيادة وزنها كثيراً، عقب ولادتها لطفلتها الثانية، في الوقت الذي تقوم حالياً بتصوير شخصية كريمة، في الجزء الثاني في فيلم الجزيرة. وقد طلب إليها المخرج شريف عرفه ضرورة خفض وزنها، خصوصاً أن عليها في الجزء الأول أن تكون هند رشيقة للغاية.

وتحاول الفنانة التونسيّة حالياً الالتزام بتوجيهات المخرج، من خلال اتباع حمية غذائية شديدة وممارسة الأيروبكس.

وكان آخر ظهور لهند صبري تمّ في حفل توقيع ديوان رصيف نمرة 5 للكاتب مدحت العدل، حيث بدت فيه زائدة الوزن.

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