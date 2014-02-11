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استغلال قضية اغتصاب الطفلة "زينة" في فيلم سينمائي!

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استغلال قضية اغتصاب الطفلة "زينة" في فيلم سينمائي! استغلال قضية اغتصاب الطفلة "زينة" في فيلم سينمائي!

يبدو أن صنّاع السينما المصرية قد جفّت أفكارهم، فبدأوا استغلال بعض القضايا الشائكة التي مرت بها لطرحها في أفلامهم، وإن كانت أشهرها التي لامست وجدان الجميع؛ قضية اغتصاب الطفلة زينة، التي لم تكن قد أتمت بعد عامها السابع، قبل محاولة اغتصابها وقتلها رمياً من أعلى طابق في العمارة التي تسكن فيها؛ وذلك على أيدي حارس العقار وأصدقائه.

وسوف يتم رصد هذه القضية من دون التطرق إلى أسماء الشخصيات الحقيقية، ضمن قضايا الفيلم السينمائي"وش سجون"، الذي يقوم ببطولته أحمد عزمي وباسم سمره ودينا فؤاد، وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.

 

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