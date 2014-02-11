محمد عساف: لن أغني مع شاكيرا وهذه هي الأسباب

كشف الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف، الفائز بلقب Arab Idol، عن عدم مشاركة المطربة العالمية شاكيرا الغناء معه في افتتاح مونديال كرة القدم للعام 2014 في البرازيل. وقال عساف في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة اليوم الثلاثاء: "إن المطربة شاكيرا رفضت الغناء في مونديال كرة القدم في البرازيل هذا العام بسبب منعي من الغناء معها"، متهماً دولاً وجهات عربية لم يسمها منعته دون أن يغني في افتتاح المونديال. في سياق آخر، قال عساف إنه لم يحصل على موافقة الحكومة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لإقامة احتفالات ومهرجانات في القطاع.

وأوضح عساف أن وزارة الداخلية التابعة للحكومة في غزة لم تعطِ رداً على إقامة الاحتفالات له في القطاع كما لم تسلم كتاب الموافقة. كما أوضح عساف أنه سيقوم بغناء أغنية "ورد الأصايل" للشاعر سائد سويركي ضمن ألبومه الجديد. إلى ذلك أكد عساف أن النجومية والشهرة لم تغيراه، مشدداً على ضرورة زرع الأمل في نفوس الأطفال الفلسطينيين، قائلاً: "يمكن لنا التغلب على الاحتلال والحصار من خلال زرع الأمل لدى الشبان والأطفال"، معتبراً نفسه نموذجاً لتحدي الحصار والاحتلال. وتابع "مش لازم أنا أموت عشان عندي حصار يجب أن نتغلب على الأوضاع الموجودة في القطاع ونتقدم بخطوات للأمام للنجاح"، مشدداً على أنه لن ينسى فلسطين وستبقى حاضرة في وجدانه.

من جانب آخر، قال عساف إنه يسعى منذ عدة شهور لجمع تبرعات مالية لصالح اللاجئين الفلسطينيين، في الوقت الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أزمة مالية. وأضاف: "أجريت اتصالات مع مسؤولين وشيوخ عرب وغيرهم لإقناعهم بتقديم دعم مالي للأونروا"، مشيراً إلى أن الاتصالات أسفرت عن توفير مبالغ مالية للاجئين.

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