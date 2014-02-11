عمال الشركة المصرية العقارية: لم نتقاضى رواتبنا منذ 3 أشهر”

نظم العشرات من عمال الشركة العقارية المصرية، وقفة إحتجاجية، أمام مجلس الوزراء بشارع حسين حجازي المتفرع من شارع القصر العيني، اليوم الثلاثاء،، مرددين هتافات “إرفع صوتك إوعي تخاف صاحب الحق ماهوش خواف، ياللي بتسأل واقفين ليه مش لاقيين الربع جنيه”، حاملين لافتات “الشركة المصرية العقارية 1700 عامل و عاملة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 أشهر ، أغيثونا”

و في السياق ذاته قال محمد المصري القيادي بنقابة العاملين بالشركة المصرية العقارية، “أن مطالبنا تتلخص بصرف مرتبات شهر ديسمبر و يناير و فبراير لعدم حصول العامليين عليها، و تطبيق الحد الأدني للأجور، والذي قد تم وعدهم به دون تنفيذ، و العمل بالأمر المباشر تحت إشراف وزارة الزراعة كما كان سابقا، وتفعيل القرار رقم 106 الصادر في 17 من يناير، والمنصوص بعودة شركات الإصلاح تحت إشراف وزارة الزراعة”

كما أضاف المصري من خلال تصريحاته الخاصة لوكالة “ONA” للأنباء، “أن القرار رقم 106 الصادر بتاريخ 17 يناير، لم يفعل بتعنت مقصود من سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وأن رئاسة الوزراء شكلت لجنة برئاسة الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة من تاريخ 29 يناير، و لم يتم إنتهاء عمل اللجنة حتى الآن بحل المشكلات، و خاصة بعد إقرارهم أن اللجنة ستقوم تسوية مشاكل العاملين في خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها” .

و ناشد المصري المسؤولين، قائلا ” لم أترك جهة حكومية و قيادية بالدولة، إلا و حدثتها لحل هذه المشكلات المتعلقة بتسليم العاملين لرواتبهم، والتي تعد أبسط حقوقهم، مضيفا “أن العامل بالشركة يتقاضى مرتبات ضئيلة جدا، و لم يتم تسديدها حتى الآن” .

المراسل: شمس الدين مرتضى