محمد بن راشد يدشن "اهتمام" على هامش القمة الحكومية

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم الموقع الالكتروني " اهتمام " الذي أطلقته وزارة شؤون الرئاسة على هامش انعقاد القمة الحكومية في دبي.



> وتعني المبادرة باستقبال اراء وأفكار ومقترحات أفراد المجتمع الاماراتي من خلال دخولهم إلى الموقع الجديد على الشبكة العنكبوتية وذلك للمساهمة من خلال هذه الافكار والمقترحات بتطوير المجتمع ومختلف القطاعات الحكومية للوصول الى مستويات أعلى وأفضل للخدمات الحكومية وتبني المقترحات البناءة ذات الفائدة المرجوة.



> وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قد حضر وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية الجلسة التي تحدث خلالها سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

وأجاب سموه على العديد من الاسئلة ذات الصلة بالخدمات الحكومية ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وقضايا التنمية المحلية والانجازات التي تحققت وخطط المجلس الوزاري للخدمات الذي يرأسه سموه للمستقبل من أجل تطوير عمل وفاعلية الوزارات على الارض والمتابعة الميدانية للوزراء ليكونوا قريبين من الناس ويتحاورون معهم ويطمئنوا على المشاريع والخدمات التي تقدم لهم في مناطقهم وعلى مساحة ارض الامارات .كما تطرق سموه في معرض رده على الاسئلة إلى جهاز الامارات للاستثمار الذي تاسس على 2008 والذي يختص باستقطاب الاموال الفائضة على الميزاينة الاتحادية وتوظيفها في استثمارات محلية ترفد الميزانية العامة للحكومة.



> كما أشار سموه إلى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بشأن تطوير وبناء البنية التحتية في الامارات ودعم الشباب من خلال مبادرة / أبشر / في التوظيف في القطاع الخاص وتسديد القروض المتعثرة للمواطنين والتي بلغ مجموعها حوال أربعة مليارات درهم تعود إلى ثلاث الاف وخمسمئة مواطن في العامين 2012 و 2013 واشاد سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان ببعض البنوك الوطنية التي تعاونت مع مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة خاصة بنك ابوظبي التجاري.



> وأكد سموه أن وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الامارات المركزي تعكفان حاليا على إعداد دراسة قانونية ووضع الية فاعلة لمراقبة أنشطة البنوك وذلك من خلال تحديث وتغيير بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بهذه البنوك العاملة في الدولة.



> وتناول سموه بالارقام دور صندوق أوظبي للتنمية في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة على إقامة مشاريع تنموية تسهم في تحسين المعيشة وإيجاد فرص عمل لمواطني هذه الدولة إذ أكد أن الصندوق قدم نحو ستة مليارات درهم لمشاريع تنموية عربية وصديقة وقروض ميسرة جدا وطويلة الاجل مشيرا سموه الى خطة رفع رأسمال الصندوق الى 16 مليار درهم وفتح الباب لتمويل مشاريع محلية في الدولة.



> ونوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدور مصرف الامارات التنموي الذي تأسس براسمال قدره عشرة مليارات درهم لتمويل مشاريع تنموية في الدولة والاسهام في إيجاد فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وحول مشروع قانون الخدمة العسكرية الوطنية للشباب الذي أقره مجلس الوزراء وسيطرح للنقاش في المجلس الوطني الاتحادي أكد سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان أن القانون يلقى حماسا منقطع النظير عند الشباب وأهاليهم خاصة البنات اللواتي تطالبن بتطبيق القانون عليهن اسوة بالشباب.



> واوضح سموه أن شباب الوطن عليهم واجب وطني مقدس تجاه وطنهم وقيادتهم وشعبهم وهم أهل لتحميل هذه المسؤولية بكل ثقة وحماس لانهم يدركون مدى أهمية إعداد الانسان وتأهيله كي يكون مستعدا وفي كامل جهوزيته للدفاع عن مكتسبات الوطن واستقلاله وسيادته.

> وشرح سموه الحاجة إلى إيجاد خطة ودراسة وافية لتأمين إمدادات الكهرباء والمياه على الامارات بطريقة منظمة وهذا يتطلب وضع دراسة لمدة عشر سنوات تتولاها الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه لتنظيم تزويد الامارات المعنية بنسب تلبي الحاجة بعيدا عن الهدر وضياع هذه الثروة الوطنية الغالية.



> وخلال شرحه لمكونات واهتمامات مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تطرق سموه إلى القطاع الصحي الذي يحتل المرتبة الاولى بالنسبة للاولويات موضحا بأن مستشفي الشيخ خليفة الذي افتتح مؤخرا بالتعاون بين المبادرة والقطاع الخاص والحكومي يوظف عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات ونحن نشجع وندعم كل مبادرة وجهة تصب في هذا الاتجاه.



> واستشهد سموه بالطالبة الدكتورة حواء محمد سعيد المنصوري التي حصلت على بعثة من صاحب السمو رئيس الدولة ودرست الطب في جامعة جورج واشنطن الامريكية وحصلت على براءة اختراع / انبوب قسطرة/ الاول من نوعه وسوف تفتتح مصنعا لانتاج هذا الانبوب في الدولة وفي الولايات المتحدة الامريكية مشيدا سموه بالكفاءات الوطنية العالية وبقدرات الشباب على الاختاع والابتكار والتميز.



> واضاف: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم قال أنا وشعبي نحب المركز الاول ".



> وحول الربيع العربي قال سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان / استعجلوا وأسموه الربيع العربي أنا ضد هذه التسمية/ على كل حال إنها ثورات شعبية وتمنينا لو انها سارت في مسارها الصحيح وحققت اهدافها المنشودة في التغيير لكن للاسف بعض الدول التي شهدت هذه الثورات تشهد تدميرا وخرابا ونحن في دولة الامارات نتمنى للدول والشعوب الشقيقة السعادة والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل ظروف امنه وسليمة.



> واختتم سموه بالتعريف بهواياته الرياضية وحبه للخيل والفروسية وكرة القدم وغيرها من الرياضات المحلية كسباقات الهجن التراثية وما إلى ذلك.