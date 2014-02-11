محمد بن راشد يستقبل على هامش القمة الحكومية الوزراء العرب المشاركين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على هامش القمة الحكومية في مدينة جميرا في دبي ظهر اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء العرب المشاركين في أعمال القمة.



> وتبادل سموه والوزراء والمسؤولون العرب الحديث حول عدد من الامور المتصلة بسير أعمال القمة الحكومية في دبي ودروها في تبادل وجهات النظر والاراء والخبرات بين المشاركين فيها خاصة بين الدول العربية التي تتطلع إلى دولة الامارات كنموذج يحتذى لتحويل الحكومات التقليدية إلى حكومات الكترونية وذكية تسهم في تطوير الادارة وتقديم الخدمات للجمهور بشكل حضاري ومريح وسلس دون التعقيدات والاجراءات الحكومية البيروقراطية المتبعة حاليا في العديد من دول المنطقة والعالم الثالث.



> واقترح بعض الوزراء العرب خلال اللقاء إنشاء مدرسة محمد بن راشد ال مكتوم للادارة بالنظر الى ما وصلت إليه دولة الامارات عموما ومدينة دبي على وجه الخصوص من مستويات عالمية يشار لها بالبنان من حيث تقديم الخدمات الحكومية والتسهيلات الادارية واحترام المتعاملين وعملاء الجهات الحكومية والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم.



> وأشاد الوزراء العرب بفكرة تنظيم القمة الحكومية التي وصفوها بالمنبر الاول عربيا وعالميا للنقاش والتحاور وتبادل الاقتراحات والافكار لمستقبل حكومي أفضل وتحقيق التنمية الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والتربوية والاقتصادية من خلال التحول الالكتروني ومواكبة العصر بكل حداثته ومتطلباته.



> صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رحب بالمشاركين العرب في القمة الحكومية مؤكدا سموه أن دولة الامارات تسعى بكل السبل لاسعاد شعبها والاسهام في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة من أجل النهوض باداراتها وخدماتها الحكومية وتحقيق أفضل المستويات في هذا المجال مجدد سموه التأكيد أن دولتنا تمد يدها بالخير وتفتح أبوابها لكل الاخوة والاصدقاء الراغبين في السير على الطريق الذي رسمناه لانفسنا من منطلق أن كرامة الوطن من كرامة شعبه والعكس صحيح.



> حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة الحكومية وعدد من المسؤولين.