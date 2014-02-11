أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يستقبل على هامش القمة الحكومية الوزراء العرب المشاركين

Google+ Print
محمد بن راشد يستقبل على هامش القمة الحكومية الوزراء العرب المشاركين محمد بن راشد يستقبل على هامش القمة الحكومية الوزراء العرب المشاركين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على هامش القمة الحكومية في مدينة جميرا في دبي ظهر اليوم أصحاب المعالي والسعادة الوزراء العرب المشاركين في أعمال القمة.


>   وتبادل سموه والوزراء والمسؤولون العرب الحديث حول عدد من الامور المتصلة بسير أعمال القمة الحكومية في دبي ودروها في تبادل وجهات النظر والاراء والخبرات بين المشاركين فيها خاصة بين الدول العربية التي تتطلع إلى دولة الامارات كنموذج يحتذى لتحويل الحكومات التقليدية إلى حكومات الكترونية وذكية تسهم في تطوير الادارة وتقديم الخدمات للجمهور بشكل حضاري ومريح وسلس دون التعقيدات والاجراءات الحكومية البيروقراطية المتبعة حاليا في العديد من دول المنطقة والعالم الثالث.


>   واقترح بعض الوزراء العرب خلال اللقاء إنشاء مدرسة محمد بن راشد ال مكتوم للادارة بالنظر الى ما وصلت إليه دولة الامارات عموما ومدينة دبي على وجه الخصوص من مستويات عالمية يشار لها بالبنان من حيث تقديم الخدمات الحكومية والتسهيلات الادارية واحترام المتعاملين وعملاء الجهات الحكومية والتسهيل عليهم في إنجاز معاملاتهم.


> وأشاد الوزراء العرب بفكرة تنظيم القمة الحكومية التي وصفوها بالمنبر الاول عربيا وعالميا للنقاش والتحاور وتبادل الاقتراحات والافكار لمستقبل حكومي أفضل وتحقيق التنمية الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والتربوية والاقتصادية من خلال التحول الالكتروني ومواكبة العصر بكل حداثته ومتطلباته.


>   صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رحب بالمشاركين العرب في القمة الحكومية مؤكدا سموه أن دولة الامارات تسعى بكل السبل لاسعاد شعبها والاسهام في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة من أجل النهوض باداراتها وخدماتها الحكومية وتحقيق أفضل المستويات في هذا المجال مجدد سموه التأكيد أن دولتنا تمد يدها بالخير وتفتح أبوابها لكل الاخوة والاصدقاء الراغبين في السير على الطريق الذي رسمناه لانفسنا من منطلق أن كرامة الوطن من كرامة شعبه والعكس صحيح.


>   حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومعالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة الحكومية وعدد من المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية