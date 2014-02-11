الجرجير في ثلاثة أقنعة للعناية بالشعر

تكثر الأحاديث التي تنصح بضرورة الاستفادة من فوائد الجرجير على الشعر، من أجل التنعم بشعر مثالي. ولكن هل فكرت يوماً في صحة هذه الأقاويل المنقولة؟!

أكّد أطباء الجلد أن الجرجير يتميّز بفوائد لا حصر لها، وليست ميزة تطويل الشعر هي الوحيدة، وفق ما جرت عليه الأحاديث، إذ يقوم الجرجير بمعاجلة فروة الرأس، ومنع تساقط الشعر، كما أنه يقوم بتغذية الشعر وإكسابه الليونة والنعومة واللمعان.

ونظراً إلى فوائد الجرجير المتعددة، فإنّ "سيِّدتي نت" ينقل لك أهمّ 3 أقنعة للجرجير لتختاري منها ما يُناسبك:

1. الجرجير لعلاج تساقط الشعر

المكونات:

• عصير الجرجير.

• ماء الورد.

الطريقة:

امزجي عصير الجرجير بماء الورد، ودلّكي به فروة رأسك لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه.

*كرري هذا القناع يوميّاً لمدة أسبوعين.

2. الجرجير لتطويل وتغذية الشعر

المكونات:

• جرجير.

• ثوم.

• زيت زيتون.

الطريقة:

1. افرمي الجرجير والثوم، وامزجيهما بزيت الزيتون جيداً.

2. ضعي المزيج في علبة محكمة الإغلاق لمدة 24 ساعة.

3. قومي بتدليك فروة رأسك به لمدة دقائق، ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

4. اغسلي شعرك، وكرري هذا القناع مرة أسبوعياً أو مرة كل أسبوعين.

5. وإن كنت لا تحبين رائحة الثوم النفاذة، يمكنك تحضير كوب من النسكافيه وغسل شعرك به بعد الانتهاء؛ فالنسكافيه سيخلصك من الرائحة تماماً، كما يمكنك تحضير نفس القناع مع الاستعاضة عن الثوم بالزبادي.

3. قناع الجرجير مع الزبادي

المكونات:

• جرجير.

• علبة من الزبادي.

• القليل من زيت الزيتون.

الطريقة:

اتبعي نفس خطوات القناع السابق، ولكن قومي بالاستعاضة عن الثوم بعلبة من الزبادي.

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