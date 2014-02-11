أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زفاف عماد أديب ومروة حسين في عيد الحب والتصوير ممنوع

Google+ Print
زفاف عماد أديب ومروة حسين في عيد الحب والتصوير ممنوع زفاف عماد أديب ومروة حسين في عيد الحب والتصوير ممنوع

يفرض الإعلامي عماد الدين أديب والممثلة مروة حسين حالة من السريّة على حفل زفافها، إذ يرفض الاثنان الإدلاء بأي تصريح، سوى أن الحفل سيقام يوم الجمعة المقبل، أي بالتزامن مع عيد الحب وذلك في أحد الفنادق المطلة على النيل في القاهرة.
وقد حاولنا الاتصال بالطرفين للتعرف إلى تفاصيل الحفل وفستان الزفاف ومكان شهر العسل، إلا انه على ما يبدو، فقد اتفق العروسان على الاحتفاظ بالتفاصيل، فامتنعا عن الرد على هواتفهما.
وقد علمنا أن عماد سينبّه على رجال أمن الفندق بعدم دخول المصورين الصحفيين إلى الحفل حفاظاً على سريته وخصوصيته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي