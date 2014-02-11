زفاف عماد أديب ومروة حسين في عيد الحب والتصوير ممنوع

يفرض الإعلامي عماد الدين أديب والممثلة مروة حسين حالة من السريّة على حفل زفافها، إذ يرفض الاثنان الإدلاء بأي تصريح، سوى أن الحفل سيقام يوم الجمعة المقبل، أي بالتزامن مع عيد الحب وذلك في أحد الفنادق المطلة على النيل في القاهرة.

وقد حاولنا الاتصال بالطرفين للتعرف إلى تفاصيل الحفل وفستان الزفاف ومكان شهر العسل، إلا انه على ما يبدو، فقد اتفق العروسان على الاحتفاظ بالتفاصيل، فامتنعا عن الرد على هواتفهما.

وقد علمنا أن عماد سينبّه على رجال أمن الفندق بعدم دخول المصورين الصحفيين إلى الحفل حفاظاً على سريته وخصوصيته.