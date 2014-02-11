تفاصيل جلسة محاكمة قيادات الإخوان فى أحداث اشتباكات الجيزة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، ثانى جلسات محاكمة عدد من قيادات الإخوان من بينهم محمد بديع مرشد الإخوان، والقيادين محمد البلتاجى، وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد، وصفوت حجازى، وعزت صبرى حسن، وأنور على حسن، والحسينى عنتر محروس، وهشام إبراهيم كامل، وجمال فتحى يوسف، وأحمد ضاحى محمد، وعزب مصطفى مرسى، وباسم كمال عودة، وأبو الدهب حسن محمد ومحمد على طلحة، وذلك فى أحداث اشتباكات الجيزة، لجلسة 8 مارس المقبل، بناء على طلبات الدفاع، لانشغال المتهمين بقضايا اخرى.

بدأت المحكمة الجلسة بالنداء على شاهد الإثبات محمد محمود الضابط بقطاع الأمن الوطنى للإداء بشهادته إلا أن دفاع المتهمين طلب من المحكمة إرجاء سماع الشهود لحين الإنتهاء من فض الإحراز.

حيث أشار محمد الدماطى هيئة الدفاع بحاجة الى الإطلاع على الإسطوانة المدمجة المقدمة من قطاع الأمن الوطنى والتى تضمنت 3 مقاطع فيديو تضمن الأول منها ظهور باسم عودة وسط عدد من المتظاهرينن والمقطع الثانى ظهر فيه عدد كبير المتظاهرين يرفعون إشارات مؤيدة من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وتضمن المقطع الثالث فيديوا لباسم عودة مرفوع على الإعناق وسط مسيرة جابت شوارع الجيزة، وطلب الدماطى مواجهة المتهمين بهذه الأحراز.

وصاح البلتاجى من داخل القفص “المحكمة لم تواجهنا بالإتهامات من الأساس، فرد عليه القاضى ” المحكمة واجتهكم بالإتهامات الجلسة الماضية”.

فإستجابت المحكمة لطلب الدفاع وقررت تأجيل القضية لجلسة الخميس المقبل، إلا أن المتهمين إعترضوا من داخل القفص وقال صفوة حجازى”إحنا عندنا جلسة محاكمة يوم الخميس وأنا متهم فى 26 قضية وفضيلة المرشد متهم فى 31 قضية”، فتراجعت المحكمة عن قرارها وقررت رفع الجلسة لإتخاذ القرار .

كما طلب الدفاع من المحكمة أن تسمح للأهالى بالدخول لرؤية المتهمين،فأصدرت المحكمة أمرها الى قوات الأمن أن تسمح بدخول أهالى المتهمين الى القاعة، لكن الأمن تأخر فى تلبية أمر القاضى فصاح البلتاجى من داخل القفص “سيادة اللواء هو اللى بيتحكم فى الجلسة مش القاضى” وحدثت بعض المشادات بين المتهمين والأمن.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن تهم تدبير تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى تأليف عصابة هاجمت طائفة من الناس بالجيزة، ومقاومة السلطات بالسلاح.

كما نسبت للمتهمين من التاسع حتى الأخير تهم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة بالإضافة لإتلاف ممتلكات خاصة بالمجنى عليهم عمدًا.

كما وجهت لهم النيابة تهم الانضمام إلى العصابة التى شكلها المتهمون الثمانية، التى هاجمت السكان بميدان الجيزة، وقاومت رجال السلطة العامة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية، وذخائر عبارة عن بنادق آلية، ومسدسات وأسلحة خرطوش وأسلحة بيضاء

ونسب للمتهمين من الثالث عشر حتى الأخير، تهمة تولى زعامة العصابة التى هاجمت السكان، ومقاومة السلطات العامة بميدان الجيزة.

وكانت تحقيقات المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة ،كشفت أن المتهمين عقدوا اجتماعا فى ميدان رابعة العدوية، واتفقوا خلاله مع أخرين على التجمهر فى مسيرات تجوب شوارع الجيزة واستخدام العنف ضد المواطنين