ضبط 167 طن و960 كيلو من السلع التموينية المخالفة ببني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أكد المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف جهود مباحث التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار الحالة التموينية بكافة أسواق المحافظة وامتداد عمل الأجهزة الرقابية على السلع التموينية إلى القرى والنجوع ولا يقتصر على المدن لضبط السلع الفاسدة والغير مطابقة للمواصفات والحد من انتشار بيع السلع المدعمة في السوق السوداء وذلك من خلال التنسيق بين إدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالمحافظة والأجهزة الرقابية بمديريات التموين والصحة والطب البيطري.

وأوضح المحافظ أن إجمالي القضايا التي نجحت إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية في ضبطها بلغت 364 قضية بإجمالي مضبوطات وزنت 167 طن و960 كيلو وتضمنت مخالفات بيع سلع مدعمة في السوق السوداء حيث تم ضبط 9 طن و250 كيلو دقيق مدعم فضلا عن ضبط 48طن و100 كيلو غاز اسطوانات مدعمة وقضايا تتصل بغش غذائي لسلع منتهية الصلاحية حيث تم ضبط 103 طن و500 كيلو سكر غير صالح بالإضافة لضبط 4 طن و100 كيلو سكر ناقص الوزن.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads