لا شيء الا الفساتين في عرض Zac Posen لخريف وشتاء 2014

كان عرض المصمم Zac Posen من العروض المرتقبة لهذا الموسم في أسبوع الموضة في نيويورك ، وقد أثبت لنا البارحة أنه جدير بذلك الترقب والإنتظار.

قدم المصمم الأمريكي الشهير مجموعة أخاذة من الفساتين المتنوعة لهذا الموسم ومن اللافت أن هذه المجموعة لم تضم أي شيء غير الفساتين ، إذ بدأها المصمم بمجموعة فساتين كوكتيل قصيرة تميزت بقصاتها المتقنة وتصميمها الناعم لينتقل بعد ذلك إلى فساتين السهرات الأنيقة بألوان جذابة ، وقد إختتم عرضه بمجموعة رائعة من الفساتين الكبيرة Ball Gowns ليؤكد لنا تميزه في تصميم الفساتين .

جذبتنا الألوان االغنية التي ظهرت في عرض المصمم Zac Posen البارحة حيث اختار ألوان المجوهرات والأحجار الكريمة لتصاميمه حتى بدى لنا بأن كل فستان يعرض هو جوهرة ثمينة بحد ذاته.

الفستان الكحلي ذو الرداء الخلفي الطويل كان واحداً من أجمل الفساتين المعروضة بالنسبة لنا وسيكون رائعاً بظهوره على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الذي سيقام في شهر مارس المقبل. أما الفساتين الكبيرة التي اختتمت العرض فنراها مناسبة تماماً لموضوع حفل Met Gala لهذا العام إذ سيكون تكريماً لمصمم الكوتور الأمريكي Charles James الذي اشتهر في خمسينات القرن الماضي .

شاهدي معنا أجمل الفساتين التي ظهرت في عرض المصمم Zac Posen لخريف وشتاء 2014. وإحرصي على متابعتنا على الحسابات التالية: تويتر أزياء و انستغرام و فايسبوك.

سيعجبك أيضاً:

Victoria Beckham تتألق في أسبوع نيويورك للموضة