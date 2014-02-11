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Chanel تغزو دبي بمجموعة Cruise 2014

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Chanel تغزو دبي بمجموعة Cruise 2014 Chanel تغزو دبي بمجموعة Cruise 2014

منذ العام 2000 تجوب شانيل CHANEL بلدان العالم بمجموعاتها من باريس، إلى نيويورك، ولوس أنجلوس، وميامي، والبندقية، وسانت تروبيه، وكاب انتيب، وفرساي، وسنغافورة، ووصولاً إلى دبي حيث أعلنت الدار الفرنسية بأنها ستكشف النقاب عن مجموعة Chanel Cruise 2014 في دبي .
و ُتعتبر إمارة دبي أهم المدن الكبرى في القرن الحادي والعشرين، ومن البديهي أن يقع الإختيار على هذه المدينة الحيوية المتعددة الثقافات ، التي تلهم الرحّالة و تستحضر روح السفر الإستكشاف .
نترقب بشوق ما سيقدم المصمم Karl Lagerfeld في عرضه الفريد لدار Chanel في 13 من شهر مايو 2014 .

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سيدتي