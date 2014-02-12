7 وحدات صحية و4 مدارس جديدة بقري بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني

أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف انه تقرر إنشاء 7 وحدات صحية بالقرى الأكثر احتياجا بالإضافة إلي إنشاء 4 مدارس جديدة ببعض القرى بالمحافظة .

وأضاف المحافظ أن الوحدات الصحية السبع موزعة بمعدل 3 وحدات بقرى :سالم البحيري وبني صالح ونزلة حنا التابعة لمركز الفشن ووحدتان بمركز سمسطا بقريتي سربو وبني محمد راشد,ووحدة صحية بمنشأة طاهر مركز اهناسيا ووحدة صحية أخرى بفزارة ببا مشيرا إلى أنه قد تم تسليم هذه المواقع للمقاولين وتم استخراج الرخص وعمل المقايسات المطلوبة والبدء في عمل الجسات والحفر وعمل الأساسات وجاري صب الخرسانة الأرضية .

كما أوضح المحافظ ً أنه جاري إنشاء عدد 4 مدارس جديدة وهي مدرسة عزبة عويس للتعليم الأساسي التابعة لمنشأة عاصم ومدرسة البراء بن مالك للتعليم الأساسي بقرية باها مركز بني سويف ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح الثانوية بسمسطا ومدرسة صلاح الدين الأيوبي الابتدائية ببني محمد راشد مركز سمسطا , مشيرا الى بدء الأعمال الأولية في هذه المواقع حيث تم الحفر وعمل الأساسات والبدء في إقامة الهيكل الخراساني وأعمدة الدور الأرضي .

شبكةعيونالإخبارية

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