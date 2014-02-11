صورة - سرقة الإطارات الأربعة لسيارة ليفاندوفسكي

تعرض روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند لحادث سرقة غريب، حيث سرق مجهولون الإطارات الأربعة لسيارته "بورش".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المهاجم البولندي فوجئ بسرقة إطارات سيارته الفارهة أثناء تواجدها أمام جراج منزله يوم الأثنين.

وأشارت الصحفية إلى أن السيارة كانت مستندة إلى قطع من الطوب، فيما كانت مقدمتها على الأرض، الأمر الذي أحدث بها بعض الأضرار.

وتربط "بيلد" بين الحادث وتوقيع ليفاندوفسكي لبايرن ميونيخ للرحيل إلى صفوفه مجانا في الصيف عقب انتهاء تعاقده مع دورتموند.

يذكر أن تقارير ألمانية قالت في وقت سابق أن ليفاندوفسكي يدرس تعيين حراسة شخصية خشية تعرضه للأذى من جماهير دورتموند.