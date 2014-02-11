أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع... جلاد يونايتد وإعصار ليفربول

Google+ Print

5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث حقق دارين بينت لاعب فولام رقما قياسيا جديدا في أولد ترافورد بينما كتب البلجيكي أزار تاريخا جديدا بهاتريك مع تشيلسي.

4 – بهدفه القاتل في مرمي مانشستر يونايتد، دارين بينت مهاجم فولام يصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل للفريق الضيف علي أولد ترافورد.

4

5 – المغربي عادل تاعربت يسجل لميلان بعد 5 لمسات فقط من أول مشاركة له في الدوري الإيطالي.

5

23 – إدين أزار يصبح أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ تشيلسي بثلاثيته ضد نيوكاسل.

Eden Hazard jogs over to the corner

20 – بداية ليفربول النارية بأربعة أهداف في 20 دقيقة ضد أرسنال تجعله صاحب أسرع تقدم رباعي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

20

81 – عدد الكرات العرضية التي حولها لاعبو مانشستر يونايتد في مباراة فولام دون أن ينجحوا في التسجيل في أي محاولة.

29

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع