5 أرقام غير عادية هذا الأسبوع... جلاد يونايتد وإعصار ليفربول

5 أرقام استثنائية من ملاعب العالم هذا الأسبوع حيث حقق دارين بينت لاعب فولام رقما قياسيا جديدا في أولد ترافورد بينما كتب البلجيكي أزار تاريخا جديدا بهاتريك مع تشيلسي.

4 – بهدفه القاتل في مرمي مانشستر يونايتد، دارين بينت مهاجم فولام يصبح أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل للفريق الضيف علي أولد ترافورد.

5 – المغربي عادل تاعربت يسجل لميلان بعد 5 لمسات فقط من أول مشاركة له في الدوري الإيطالي.

23 – إدين أزار يصبح أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ تشيلسي بثلاثيته ضد نيوكاسل.

20 – بداية ليفربول النارية بأربعة أهداف في 20 دقيقة ضد أرسنال تجعله صاحب أسرع تقدم رباعي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

81 – عدد الكرات العرضية التي حولها لاعبو مانشستر يونايتد في مباراة فولام دون أن ينجحوا في التسجيل في أي محاولة.