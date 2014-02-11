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نورهان تحتفل بعيد زواجها بعد الانفصال

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نورهان تحتفل بعيد زواجها بعد الانفصال نورهان تحتفل بعيد زواجها بعد الانفصال

نفت الفنانة نورهان كل الشائعات، التي انطلقت في الفترة الأخيرة حول انفصالها أو طلاقها من زوجها الإعلامي التركي، لبناني الأصل عدنان ديراني، وأكدت أنها سعيدة جداً في حياتها مع زوجها، وهما يعيشان أجمل أيام حياتهما، حيث احتفلا مؤخراً بعيد زواجهما في حفل رومانسي، مؤكدة أن سبب انتشار هذه الشائعة هي تصريحها عن انفصالها الفني عن مدير أعمالها السابق جلبير فياض، وفي الوقت نفسه استلم زوجها ديراني إدارة أعمالها في لبنان بجانب عمله الخاص في دبي فاعتقد البعض أنها انفصلت عن زوجها.

وعن قصة حملها وإجهاضها قالت: "كل القصة أنني شعرت بإرهاق، ودخلت المستشفى لحوالي ساعتين تلقيت فيهما العلاج، وهاتان الساعتان كانتا، على ما يبدو، كفيلتين بانتشار شائعة إجهاضي لطفلي".

من جهته أكد زوجها عدنان ديراني، أنه وزوجته يعيشان أجمل أيام حياتهما، وأن الأمور تم تفسيرها بغير معناها، فانطلقت هذه الشائعات، وأضاف: "أتمنى بالفعل أن نرزق بطفل ليكلل لنا حياتنا الزوجية السعيدة".
يذكر أن نورهان تستعد حالياً لتصوير كليب أغنيتها الجديدة "سما بيروت"، وهي تعمل مع زوجها على فكرة الكليب واختيار المخرج الذي سيتولى تصويره.
نشير إلى أن الأغنية هي من كلمات وألحان وتوزيع وتسجيل كارينا عيد، وتم تسجلها على طريقة "الديو" مع النجمة الأميركية "شير وتسن".

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سيدتي

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