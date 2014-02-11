Mark Zuckerberg وزوجته يتصدّران قائمة الخيّرين في أمريكا

الكثير منا يعتبر مبلغ المليار دولار ثروة بحدّ ذاته، إنما هو بالنسبة إلى مؤسس "فيس بوك" Mark Zuckerberg وزوجته Priscilla Chan المبلغ الذي تبرّع به الزوجان للأعمال الخيرية، ما جعلاهما يتصدّران قائمة أكبر المتبرّعين الأمريكيين للأعمال الخيريّة لعام 2013.

وتضمّ القائمة أكبر 50 متبرعاً قدّموا 7.7 مليارات دولار، خلال العام الماضي، بزيادة 4 % عن العام الماضي، بسبب ارتفاع الأسهم في بورصة "وول ستريت"، حسب ما نشرت مجلة "Chronicle of Philanthropy’s latest compilation".

وحلّ في المرتبة الثانية رجل الأعمال George Mitchell، الذي توفي في تموز/يوليو، إذ خصّص 750 مليون دولار لمؤسسة أسرته التي تعمل في مجال حماية البيئة.

أمّا المركز الثالث فكان من نصيب المؤسّس المشارك لشركة "NIKE" Phil Knight وزوجته Penelope بمبلغ 500 مليون دولار خصّصها لأبحاث السرطان التي تجريها مؤسسة "Oregon Health & Science Foundation".

وحصلت كليّات ومؤسّسات ومستشفيات مختلفة على أكبر المنح التي بلغت قيمتها مليون دولار أو أكثر، تلتها مراكز البحوث الطبية ومنظمات الفنون والآداب، ثم جماعات الخدمات الإنسانية.

وقدّم أكبر المتبرّعين أقلّ منح لمناصرة قضايا تختصّ بالأطفال والشباب والبيئة.

يُذكر أنّ Mark Zuckerberg وزوجته هما أصغر المتبرّعين، وهناك 7 من أصل 50 من المتبرعين هم تحت عمر الـ50.