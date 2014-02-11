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سلطة الرافيولي الغنية بالالياف لحميتكِ

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سلطة الرافيولي الغنية بالالياف لحميتكِ سلطة الرافيولي الغنية بالالياف لحميتكِ

المقادير:
-250 غرام من الرافيولي بالسبانخ والجبنة.
-500 غرام من البروكولي المجلّد.
-4 شرائح من صدر الحبش المبرّد.
-رأسان من الطماطم من الحجم الوسط، مقطّعة الى حزز.

مقادير الصلصة:
-4 ملاعق طعام من عصير الحامض.
-نصف ملعقة صغيرة من الملح.
-نصف ملعقة صغيرة من الحبق اليابس.
-3 ملاعق طعام من الزيت النباتي.

طريقة التحضير:
1- تسلق الرافيولي، وتصفّى وتوضع في وعاء التقديم.
2 يوضع البروكولي في وعاء زجاجي مع القليل من الماء.
يغطّى الوعاء ويوضع بالمايكروويف لمدة 4 دقائق.
3- تقطّع شرائح صدر الحبش الى قطع متوسطة.
4- يصفّى البروكولي ويضاف الى المعكرونة مع بقية مقادير السلطة، ويخلط بهدوء.
5- في وعاء صغير، تخلط مقادير الصلصة جيداً، وتضاف الى السلطة قبل الاكل بقليل، وتخلط جيداً.
6- تقسم السلطة الى 4 حصص متساوية وتقدّم باردة.

نصيحة:
يمكنكِ استعمال جميع أنواع الرافيولي مثل الرافيولي باللحم.
وفي حال استعمال البروكولي الطازج، يوضع في المايكروويف لمدة 10 دقائق.

القيمة الغذائية للحصّة الواحدة:
الطاقة: 360 وحدة حرارية.
"الكوليسترول": 35 ملليغراماً.
المواد الدهنية: 14 غرام.
النشويات: 41 غراماً.
البروتينات: 17 غراماً.
الألياف الغذائية: 7 غرامات.

فوائد الطبق:
غنيّ بالدهون الاحادية غير المشبّعة، الألياف، الفولات، والفيتامينات K و C و A ، ويحتوي على ال Phytic Acid وال Carotenoids .

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