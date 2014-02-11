سلطة الرافيولي الغنية بالالياف لحميتكِ

المقادير:

-250 غرام من الرافيولي بالسبانخ والجبنة.

-500 غرام من البروكولي المجلّد.

-4 شرائح من صدر الحبش المبرّد.

-رأسان من الطماطم من الحجم الوسط، مقطّعة الى حزز.

مقادير الصلصة:

-4 ملاعق طعام من عصير الحامض.

-نصف ملعقة صغيرة من الملح.

-نصف ملعقة صغيرة من الحبق اليابس.

-3 ملاعق طعام من الزيت النباتي.

طريقة التحضير:

1- تسلق الرافيولي، وتصفّى وتوضع في وعاء التقديم.

2 يوضع البروكولي في وعاء زجاجي مع القليل من الماء.

يغطّى الوعاء ويوضع بالمايكروويف لمدة 4 دقائق.

3- تقطّع شرائح صدر الحبش الى قطع متوسطة.

4- يصفّى البروكولي ويضاف الى المعكرونة مع بقية مقادير السلطة، ويخلط بهدوء.

5- في وعاء صغير، تخلط مقادير الصلصة جيداً، وتضاف الى السلطة قبل الاكل بقليل، وتخلط جيداً.

6- تقسم السلطة الى 4 حصص متساوية وتقدّم باردة.

نصيحة:

يمكنكِ استعمال جميع أنواع الرافيولي مثل الرافيولي باللحم.

وفي حال استعمال البروكولي الطازج، يوضع في المايكروويف لمدة 10 دقائق.

القيمة الغذائية للحصّة الواحدة:

الطاقة: 360 وحدة حرارية.

"الكوليسترول": 35 ملليغراماً.

المواد الدهنية: 14 غرام.

النشويات: 41 غراماً.

البروتينات: 17 غراماً.

الألياف الغذائية: 7 غرامات.

فوائد الطبق:

غنيّ بالدهون الاحادية غير المشبّعة، الألياف، الفولات، والفيتامينات K و C و A ، ويحتوي على ال Phytic Acid وال Carotenoids .

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