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محطة كهرباء بخارية ببني سويف تكلفتها 15 مليون جنيه

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محطة كهرباء بخارية ببني سويف تكلفتها 15 مليون جنيه محطة كهرباء بخارية ببني سويف تكلفتها 15 مليون جنيه

بني سويف : سيد عبد الغني
أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف عن إتمام الإجراءات التنفيذية لإقامة مشروع محطة كهرباء بخارية بطاقة إنتاجية 1950 ميجا وات بتكلفة 15 مليون جنيه .. حيث سبق أن تم تخصيص 78 فدان بناحية قرية غياضة الشرقية بمركز ببا لصالح وزارة الكهرباء بمقابل الانتفاع المقرر للمشروعات المقامة علي أراضي أملاك الدولة لدعم قدرة الشبكة القومية للكهرباء .
وأوضحت لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين في تقريرها المقدم للمحافظ أن مشروع  المحطة عبارة عن محطة بخارية لتوليد الكهرباء عن طريق معالجة مياه النيل وتحويلها إلى بخار لإنتاج الكهرباء ويتكون المشروع من 3 وحدات تنتج كل وحدة حوالي 650 ميجا وات ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية 1950 ميجا وات ويستغرق تنفيذ المحطة من 5 إلى 6 سنوات ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية  للمشروع 15 مليون جنيه وسوف يوفر نحو 5000 فرصة عمل أثناء مرحلة التركيبات و1000 فرصة عمل دائمة بعد التشغيل .

 

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