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أيّ إكسسوار تختارين لإطلالتك في يوم الحب؟

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أيّ إكسسوار تختارين لإطلالتك في يوم الحب؟ أيّ إكسسوار تختارين لإطلالتك في يوم الحب؟

مع اقتراب الموعد الذي يجمعك بالحبيب، ويفتح الأبواب مشرّعة أمامك لكل وسائل التعبير عن المحبة والود التي تكنينها له، يتملكك الشعور بالحيرة في اختيار الإطلالة المناسبة لهذا اليوم. فمن الطبيعي أن تكون إطلالتك بأبهى صورة وعلى أكمل وجه من الأناقة. ولكي تحققي ذلك، لا بد لك من اختيار أزياء تليق بك أولاً، وتزيينها بالإكسسوارات المناسبة بالدرجة الثانية.
إليك أبرز ما قدّمته الدور العالمية من إكسسوارات ليوم الحب، اختاري منها القطعة التي تليق بإطلالتك وتغنيها.

 

 

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