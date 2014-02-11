تأجيل قضية أحداث المقطم الأولى لـ 11مارس لتنفيذ طلبات الدفاع وحضور شهود الإثبات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلام، ثان جلسات محاكمة 28متهم فى احداث المقطم الاولى لجلسة 11مارس لتنفيذ طلبات الدفاع وهى ضم دفتر احوال القسم وحضور شهود الاثبات.

كان المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قد امر ، بإحالة 28 متهمًا محبوسين إلى محكمة الجنايات لضبطهم متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أمام مكتب الارشاد يوم 30 يونيو الماضى.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة إسماعيل حفيظ فى واقعة القبض على 28 شخصا، داخل إحدى الجمعيات الخيرية بالمقطم وبحوزتهم عدد من الأسلحة البيضاء، وإنهم ليسوا من سكان المقطم ومعظهم من سكان الشرابية والزاوية الحمراء، وبعرضهم على النيابة أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 200 جنيه، عن مفاجآت مثيرة بعد أن انتقل إسلام صقر مدير نيابة المقطم إلى قسم شرطة المقطم للتحقيق مع المتهمين داخل القسم لدواعٍ أمنية، واستمرت التحقيقات منذ الحادية عشرة صباحاً حتى التاسعة مساءً، داخل مكتب العميد طارق بدوى مأمور قسم شرطة المقطم، زعم خلالها المتهمون تواجدهم بالشقة استعداداً للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم، وأنكروا حيازتهم للأسلحة المضبوطة.

وعقب صدور قرار إخلاء السبيل تجمع عدد من الأهالى أمام القسم فى محاولة منهم بالفتك بهولاء المتهمين، إلى أن تقدمت إحدى السيدات، والتى تقيم بمساكن النصر بشارع 9 بالقرب من المركز العام للإخوان، وأبلغت الأمن بوجود حركة غريبة داخل مقر الجمعية الخيرية، وعلى الفور، أمرت النيابة بانتقال قوة أمنية من وحدة مباحث القسم لكشف غموض الأمر، حيث تم العثور على سيارتى نقل بمقر جمعية أهل المقطم الخيرية وبتفتيشهم عثر على 40 فرد خرطوش و50 خوذة و10 دروع تشبه دروع الشرطة، و30 درعا أخرى تشبه الدروع الحربية القديمة، وكميات كبيرة من الشوم والعصى والأسلحة البيضاء من سنج وسيوف وبعض النبال والبلى.

كما تم العثور على أدوات تشبه المجانيق، والتى كانت تستخدم فى الحروب القديمة، وبمواجهتهم بهذه المضبوطات اعترفوا أمام النيابة بحيازتهم لها، وأنهم كانوا فى طريقهم إلى ميدان رابعة العدوية لتفريغ هذه الأسلحة، استعداد لاستخدامها فى الاعتداء على المتظاهرين، فأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.