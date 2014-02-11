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الاحصاء : 30.7 % تراجعا في أعداد السائحين خلال شهر ديسمبر الماضي

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الاحصاء : 30.7 % تراجعا في أعداد السائحين خلال شهر ديسمبر الماضي الاحصاء : 30.7 % تراجعا في أعداد السائحين خلال شهر ديسمبر الماضي

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم الى خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 30.7 % ليصل إلى 678 ألف سائح مقابل 978 ألف سائح خلال ديسمبر 2012 مشيرا الى ان قطاع السياحة يظل الأكثر تضرراً من المشهد السياسى في مصر.

وأوضح الاحصاء – في النشرة الشهرية لشهـر ديسمبر 2013. أن أوروبا الشرقية استحوذت على المركز الاول في كونها أكثر المناطق إيفاداً للسائحين يليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة.

وبين الجهاز انخفاض عدد الليالي السياحية التى قضاها السائحون المغادرون خلال شهر ديسمبر 2013 بنسبة 63.1 % ليبلغ 5.1 مليون ليلة مقابل 13.9 مليون ليلة خلال ديسمبر 2012 ، لافتا إلى أن أوروبا الشرقية احتلت النصيب الأكبر في عدد الليالي يليها أوروبا الغربية ثم الشرق الأوسط خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن عدد السائحين القادمين من الدول العربية الى مصر تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 39.7 % ليسجل 100.8 ألف سائح مقابل 167.1 ألف سائح خلال ديسمبر 2012 .

ولفت إلى أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين المغادرين من الدول العربية تراجعت بنسبة 66.4 % ليبلغ 1.1 مليون ليلة خلال ديسمبر 2013 مقابل3.4 مليون ليلة خلال ديسمبر 2012 بنسبة إنخفاض، مبينا أن متوسط عدد الليالي للسائح تراجع ليبلغ 8.4 ليلة خلال الفترة المذكورة مقابل 15.3 ليلة خلال فترة المقارنة.

أ ش أ

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