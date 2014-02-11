عرفة السيد: أرفض الانتقال للإسماعيلي.. وسأرحل عن الزمالك بـ ' مزاجي '

يرفض عرفة السيد مهاجم الزمالك اتفاق النادي الأبيض مع الإسماعيلي على رحيله مقابل تنازل الدراويش عن المتبقي من قيمة صفقة أحمد علي.

وكان محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي قد صرح أنه تم الاتفاق مع أيمن يونس عضو مجلس إدارة الزمالك على ضم عرفة مقابل الاستغناء عن المتبقي من قيمة صفقة بيع علي للنادي الأبيض.

إلا أن عرفة السيد قال لـFilGoal.com: "أرفض هذا المبدأ تماما، فلم يسألني أحد عن رأيي في الانتقال للإسماعيلي وكأني إنسان شفاف".

وأوضح "أرفض الرحيل عن الزمالك بهذه الطريقة، فرغم أنني فعلا أرغب في ترك النادي إلا أنني سأرحل بالشكل الذي يرضيني".

وتابع "كما أنني لا أعرف كيف حكم علي مسؤولو الزمالك فنيا، رغم أنني لا أشارك مع الفريق".

وكشف مهاجم الجونة السابق عن أن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني يتمسك باستمراره.

وقال: "ميدو قال لي أنه يحتاج وجودي للفريق في الفترة الحالية، واستغرب من اتفاق الزمالك مع الإسماعيلي رغم أن باب القيد مغلق حاليا ولن أرحل إلا في الصيف".