وزارة الأوقاف تحدد عناصر خطبة الجمعة المقبلة حول الأمل والعمل

حددت وزارة الأوقاف عناصر خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية حول موضوع “الأمل والعمل”.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الى ما تضمنته خطبة الجمعة الاسترشادية حول الموضوع الذى حددته مشيرة الى عناصر الخطبة وهى قيمة العمل فى الإسلام واهتمامه بالعمل ومواجهة اليأس والكسل والبطالة وكذلك التركيز على أن الأمل بلا عمل أمان كاذب وأيضا اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية بالآمال والتشجيع على العمل النافع للفرد والمجتمع وسرد الأدلة على ذلك بآيات من القرآن وأحاديث نبوية شريفة.

كما أشارت الخطبة الاسترشادية الى ضرورة العمل والانتاج لترقى الأمة وتستطيع توفير كل متطلبات الحياة بلا اعتما د على احد وتتمكن من توفير طعامها وشرابها وسلاحها مع التركيز على التخطيط السليم والعلم.

وأشارت الوزارة إلى اهتمامها بوضع الإطار الاسترشادي للخطبة لمساعدة الائمة على أداء خطبة متميزة والحفاظ على قدسية المساجد بعيدا عن العمل السياسي والحزبي.

أ ش أ