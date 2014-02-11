الرئيس السوداني يزور أديس أبابا الأسبوع المقبل

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، دعوة رسمية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى 39 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير إقليم “تقراي” بأثيوبيا الذي يقام في الثامن عشر من شهر فبراير الجاري.

وقال سفير أثيوبيا بالخرطوم أيادي زيمو- لصحيفة “اليوم التالي” الصادرة بالخرطوم اليوم الثلاثاء- إنه من المقرر أن يشارك في الاحتفال وفد سوداني رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وولاة الولايات الحدودية ( القضارف، بورتسودان، وكسلا، وسنار).

وأشار إلى أن الاحتفال سيتضمن برنامجا ترفيهيا وافتتاح متحف المناضلين، الذي ستضم مقتنياته الطائرة السودانية التي أقلت رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي الراحل، في رحلة عودته النهائية من الخرطوم بعد نهاية معارك التحرير في إثيوبيا واستلام الحكم من نظام منجستو هايلي ميريام.

أ ش أ