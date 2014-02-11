وصول هيئة محكمة مهدي عاكف بتهمة إهانة القضاء ومنع الصحفيين من حضور الجلسة

وصلت ، منذ قليل ، هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، والتى تنظر ثاني جلسات محاكمة الدكتور محمد مهدي عاكف ، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان ، لاتهامه بإهانة السلطة القضائية.

وتم منع الصحفيين ، والمصورين من حضور الجلسة ومن المقﻵ الاستماع لشاهد الاثبات فى تلقضية وهو الصحفى الذى قام باجراء الحوار مع عاكف فى الجريدة الكويتية .

كان المستشار ثروت حماد ، رئيس هيئة التحقيق المنتدب من وزير العدل ، أحال الدكتور محمد مهدي عاكف ، المرشد السابق لجماعة الإخوان، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمته في اتهامه بـ”إهانة القضاء”.

وواجه المستشار “حماد” خلال التحقيقات مهدي عاكف بالبلاغ المقدم ضده من عدد كبير من القضاة والمستشارين، بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية، في حوار صحفى أجراه مع صحيفة كويتية.

ونفى “عاكف” في بداية التحقيق أن يكون أدلى بالحديث من الأساس، ثم عاد وقرر أنه أدلى به لمجموعة من الشباب الحاصلين على بكالوريوس من كلية الإعلام، وفوجئ بنشره في الجريدة الكويتية، مشيرًا إلى أن الجريدة لم تحصل على إذن منه قبل نشر هذا الحديث، وأكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية.