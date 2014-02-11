سفير جورجيا : فرقة الفنون الشعبية الجورجية تشارك في احتفالية معبد أبو سمبل

صرح سفير جورجيا بالقاهرة ارتشيل دزولياشفيلي بأن فرقة الفنون الشعبية الجورجية “سيو” المكونة من 13 عضوا سوف تشارك في احتفالية تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل في الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية تقام بالتنسيق بين قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

وأعرب دزولياشفيلي عن امتنانه لكل الجهات المعنية التي قدمت المساعدة لمشاركة جورجيا في مثل هذه الاحتفالات الهامة مما يعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء في نوفمبر الماضي مع مصطفى يوسف السيد محافظ أسوان وكامليا صبحي وكيل أول وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية لمناقشة ترتيبات مشاركة الفرقة الجورجية في هذه الاحتفالية.

أ ش أ