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مغني يعنف رجل ترك ابنته في السيارة لحضور حفلتة الموسيقية في الأرجنتين

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مغني يعنف رجل ترك ابنته في السيارة لحضور حفلتة الموسيقية في الأرجنتين مغني يعنف رجل ترك ابنته في السيارة لحضور حفلتة الموسيقية في الأرجنتين

ارشيفية

أوقف مغني الروك الارجنتيني ريكاردو ميو حفلة موسيقية أمام الاف المعجبين لكي يوبخ احد الحضور الذي ترك ابنته في السيارة لحضور الحفلة.

وقد حمل مغني الروك قائد فرقة “ديفيديدوس” الذي يتمتع بشعبية كبيرة في الارجنتين الطفلة وطلب من الوالد المجيء لاخذ ابنته بحسب ما جاء بالوكالة الفرنسية.

وقال المغني وعازف الجيتار من على خشبة المسرح المقام في ساحة مدينة لنكولن على بعد 300 كيلومتر من بوينوس ايريس “هيا تعال وخذ ابنتك. كيف تريد الاستمرار بالاستماع الى الموسيقى في هذه الحالة؟

وبعدما اعلن مغني الروك ان الوالد اتى لاخذ ابنته في الكواليس راح الجمهور يوجه اليه صيحات استهجان فيما استأنفت الفرقة الحفلة الموسيقية.

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