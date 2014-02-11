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مارك زوكربيرج الأكثر تبرعاً في 2013 بمبلغ مليار دولار

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مارك زوكربيرج الأكثر تبرعاً في 2013 بمبلغ مليار دولار مارك زوكربيرج الأكثر تبرعاً في 2013 بمبلغ مليار دولار

مارك زوكربيرج -مؤسس موقع فيس بوك

احتل مارك زوكربيرج ، مؤسس موقع فيس بوك ، وزوجته قائمة الأكثر تبرعاً في الولايات المتحدة لعام 2013  ، وذلك بعد قيامهما بالتبرع بمبلغ مليار دولار.

ذكرت مجلة كرونيل أو فليلانثروبي ، أن القائمة تضم 50 شخصاً وبلغت إجمالي تبرعتهم نحو 7.7 مليار جنية ، وبلغ ت التبرعات زيادة بنسبة تبلغ 4% وأرجعت هذه الزيادة لإرتفاع أسهم بورصة “وول استريت”.

وحصلت كليات ومؤسسات ومستشفيات على أكبر المنح التي بلغت قيمتها مليون دولار، أو أكثر تلتها مراكز البحوث الطبية ومنظمات الفنون والآداب ثم جماعات الخدمات الإنسانية.

وقدم أكبر المتبرعين أقل منح لمناصرة قضايا تختص بالأطفال ، والشباب ، والبيئة ، والدين.

 

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