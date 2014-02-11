سبعة من آداب الإسلام في استقبال المواليد الجدد

كما يعنى الغربيّون بحفلات استقبال المواليد الجدد، ويهتمون بإقامتها بوسائل مختلفة، فقد شرع الإسلام عدة آداب مستحبة؛ للاحتفاء بقدوم المولود الجديد من ذكر أو أنثى.

نقدم لكم فيما يلي بعضاً من سنن وآداب استقبال المولود، التي حثت عليها الشريعة الإسلامية:

1- البشارة والتهنئة بقدوم المولود، سواء أكان ذكراً أو أنثى

ويستحب أن تكون تهنئة الوالدين بالدعاء للمولود الجديد بالقول: «بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره».

2- الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى

وذلك عند التمكن من حمل المولود بعد الولادة؛ لتكون الشهادتان من أول ما يصل إلى سمعه.

3- تحنيك المولود

ويعني مضغ تمرة –على الأغلب- ودلك حنك المولود بها من الداخل؛ عن طريق إدخال الإصبع في فمه وتحريكه يميناً ويساراً، والضغط على سقف الفم.

4- حلق رأس المولود

ويستحب القيام بذلك في اليوم السابع من الولادة، والتصدق بوزن الشعر بما يقابله من الفضة أو المال النقدي.

5- تسمية المولود

وتستحب أن تكون في اليوم السابع من الولادة أيضاً. ومن الممكن أن تكون قبل ذلك، إن استقر الأبوان على الاسم، أو كانا متفقين عليه من قبل الولادة. ويحث الإسلام على اختيار الاسم المناسب للمولود والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الابتعاد عن الأسماء المكروهة أو المنفّرة.

6- العقيقة

وتكون بذبح شاة عن المولود في اليوم السابع من ولادته أو مضاعفات هذا اليوم. ويدعى الأهل والأصحاب والأقارب إلى عقيقة المولود؛ لنشر خبر الولادة، كما يعطى منها الأولاد أيضاً.

7- الختان للمواليد الذكور

من سنن الفطرة، وهو جلدة القلفة من الذكر. الختان من الآداب الشرعية التي يستحب القيام بها في اليوم السابع من الولادة.