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الأرصاد: طقس اليوم شتوى معتدل الحرارة

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الأرصاد: طقس اليوم شتوى معتدل الحرارة الأرصاد: طقس اليوم شتوى معتدل الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس شتوى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافىء على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية على البحر المتوسط وشمالية غربية على البحر الأحمر.
> وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن ..

المحافظة.. الصغرى.. العظمى
> القاهرة 9 22
> الإسكندرية 9 21
> مطروح 10 23
> بورسعيد 13 21
> دمياط 12 21
> بلطيم 11 21
> الإسماعيلية 9 21
> السويس 11 22
> العريش 10 22
> نخل 4 20
> طابا 5 21
> الطور 9 24
> مرسى علم 12 27
> الغردقة 13 27
> شرم الشيخ 14 28
> رفح 9 21
> كاترين 2 18
> سيوة 6 24
> المنيا 6 24
> الفيوم 9 22
> رأس سدر 9 22
> أبوسمبل 13 28
> وسط الدلتا 8 20
> أسيوط 5 24
> سوهاج 8 26
> الأقصر 9 27
> أسوان 13 29
> شلاتين 15 27
> حلايب 16 26
> الوادى الجديد 9 26
> قنا 10 27
> نويبع 15 24
> السلوم 10 23

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