منفذ طابا البرى يستقبل 1003 سائحين

استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية اليوم الثلاثاء، 1003 سائحين قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لقضاء أعياد الميلاد وإجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ بالإضافة إلى 7 سيارات ملاكى.

كما غادر المنفذ 1057 سائحا واستقبلت جزيرة فرعون 56 سائحا من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين، كما استقبل ميناء نويبع البحرى 526 راكبا و359 معتمرا على متن 8 باصات و91 برادا و7 شاحنات و3 سيارات ملاكى.

كما غادر ميناء نويبع البحرى 428 راكبا و320 معتمرا إلى الأراضى السعودية لأداء فريضة العمرة على متن 7 باصات و62 برادا و29 شاحنة و4 سيارات ملاكى.