أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مأمور قسم المرج: الإنفجار ادى إلى إنهيار 3 وصلات بكوبرى الشيخ منصور بعزبة النخل

Google+ Print
مأمور قسم المرج: الإنفجار ادى إلى إنهيار 3 وصلات بكوبرى الشيخ منصور بعزبة النخل مأمور قسم المرج: الإنفجار ادى إلى إنهيار 3 وصلات بكوبرى الشيخ منصور بعزبة النخل

قال العميد خالد الهياتمى مأمور قسم المرج : ” ان انهيار كوبرى الشيخ منصور نتج عن حريق فى العشش اسفل الكوبرى وحاول الاهالى اطفاء الحريق وامتدت النيران الى احد كابلات الكهرباء مما ادى الى زيادة النيران، مضيفا: ” عند وصول قوات الحماية المدنية لاطفاء الحريفق انفجرت 3 اسطوانات بوتجاز مما ادى الى انهيار جزء من الكوبرى ووفاة احد افراد الحماية و2 من الاصابات احدهم من الحماية المدنية والاخر من الاهالى “.

واضاف الهياتمى فى مداخلة على فضائية ” اون تى فى  ” ان الانفجر ادى الى انهيار 3 وصلات من الكوبرى موضحا انه تم التنسيق مع الجهات المعنية للتحويلات المرورية وفى انتظار وصول اللوردات الكبيرة لفرع الانقاض نتيجة الحادث “.

واكد مأمور قسم المرج : “ توفي إبراهيم مرسي عبد الخالق، أحد أفراد الحماية المدنية، وأصيب سند محمد زلط، بعد إنقاذه من تحت أنقاض ، بالاضافة الى اصابة اخرى من الاهالى .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا