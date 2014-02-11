مأمور قسم المرج: الإنفجار ادى إلى إنهيار 3 وصلات بكوبرى الشيخ منصور بعزبة النخل

قال العميد خالد الهياتمى مأمور قسم المرج : ” ان انهيار كوبرى الشيخ منصور نتج عن حريق فى العشش اسفل الكوبرى وحاول الاهالى اطفاء الحريق وامتدت النيران الى احد كابلات الكهرباء مما ادى الى زيادة النيران، مضيفا: ” عند وصول قوات الحماية المدنية لاطفاء الحريفق انفجرت 3 اسطوانات بوتجاز مما ادى الى انهيار جزء من الكوبرى ووفاة احد افراد الحماية و2 من الاصابات احدهم من الحماية المدنية والاخر من الاهالى “.

واضاف الهياتمى فى مداخلة على فضائية ” اون تى فى ” ان الانفجر ادى الى انهيار 3 وصلات من الكوبرى موضحا انه تم التنسيق مع الجهات المعنية للتحويلات المرورية وفى انتظار وصول اللوردات الكبيرة لفرع الانقاض نتيجة الحادث “.

واكد مأمور قسم المرج : “ توفي إبراهيم مرسي عبد الخالق، أحد أفراد الحماية المدنية، وأصيب سند محمد زلط، بعد إنقاذه من تحت أنقاض ، بالاضافة الى اصابة اخرى من الاهالى .