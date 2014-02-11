مترو الانفاق: توقف الحركة بثلاثة محطات بالخط الاول نتيجة إنهار كوبري عزبة النخل

صرح المهندس عبد الله فوزي رئيس الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق أنه نتيجة للحريق الذى شب صباح اليوم في كوبري عزبة النخل وسقوط أجزاء من الكوبرى فقد تم إيقاف حركة مترو الانفاق بالخط الاول من محطة عزبة النخل وحتى المرج الجديدة.

> وأضاف فوزي في تصريح له اليوم أن لجنة فنية عاينت الكوبري ، مشيرا الى أنه نتيجة الحريق قد يسقط الكويرى في أي وقت على القضبان لذلك تقرر أن يتم وقف الحركة باخر أربعة محطات للخط الاول للمترو.

> وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الانفاق إن الحركة بالخط الاول تسير حاليا بشكل طبيعي بين محطتي حلوان والمطرية.

> م م ع / ز ن

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