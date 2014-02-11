الخزانة الأمريكية: الشروع في تطبيق تدابير استثنائية بشأن سقف المديونية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تتخذ كما هو متوقع إجراءات تمويل استثنائية مع عدم إقرار الكونجرس رفع سقف المديونية.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء ، عن جاكوب لو وزير الخزانة في رسالة وجهها إلى الكونجرس ” أحض الكونجرس على حماية مصداقية أمريكا وتفادي العواقب الكارثية إن لم نرفع سقف الدين ضمن المهل المحددة” موضحا أن وزارة المالية ستتراجع إعتبارا من الإثنين عن الاستثمار في صندوقين لتقاعد الموظفين.

وتعتبر الإدارة أن هذه الإجراءات ستسمح للدولة بالصمود حتى 27 فبراير الجاري من دون أن يكون عليها الاقتراض مجددا.

وبتعليقها الدفعات لصندوق تقاعد الموظفين ولصندوق تقديمات للوظيفة العامة ، ستتحرر وزارة الخزانة من أموال إضافية بنحو 175 مليار دولار. وقال لو إن المتقاعدين لا يتأثرون بهذه الإجراءات.

وقد أعيد تفعيل سقف الدين الأمريكي يوم الجمعة الماضى بعد أن علق منذ التسوية حول الموازنة في منتصف أكتوبر الماضى ، ويتعين أن يقره الكونجرس بما يسمح للدولة الفدرالية بالاقتراض مجددا ومواجهة التزاماتها المالية .

ويملك الكونجرس وحده صلاحية إصدار الأمر برفع سقف المديونية الذي أدى في أكتوبر الماضي إلى وقف عمل الإدارات ما دفع إلى الخشية من تخلف الولايات المتحدة جزئيا عن السداد.

أ ش أ