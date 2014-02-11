هى المشرحة ناقصة قتله؟!

بصراحة لا المشرحة ناقصة قتله ولا إحنا ناقصين! وبالتالى لم تكن ناقصاك يا سى حسن نافعة حتى تتحفنا بحديثك اللى مالوش لزمة- مثل بقية أحاديتك- عن المصالحة!.. والراجل يا حمادة بعد أن سمعته بنفسى فى مداخلة تليفزيونية مع برنامج صباح أون على الأون تى فى، وكان يقول إن تلك المبادرة كانت ورقة قديمة كان قد تقدم بها فى شهر أغسطس وأبدى تعجبه من إعادة إثارة الموضوع، إذا به فى مطلع الأسبوع الحالى يظهر فى برنامج الحياة اليوم، ويقول إنه يجدد الدعوة للمصالحة التى تقدم بها فى تلك الورقة!

.. ولست أفهم يا حمادة، لماذا يصر حسن نافعة وبقية الشلة على اعتبارك مغفلا وعبيطا؟.. والأهم من ذلك لماذا يرونك الملطشة التى عندما يحبون أن يستعرضوا ولاءهم لأمريكا يقوموا يلقحوا جتتهم عليك ويفرضوا عليك حديث المصالحة وكأنهم حصلوا على توكيل منك بمثل هذا التدخل؟.. هو المظروف تخين قوى كده يا حمادة؟... وبمناسبة مداخلة سى نافعة أفندى فى برنامج صباح أون أحب أن أسجل استيائى الشديد من تطاوله لفظا على قامة لن يستطيع أن يصل إليها طيلة عمره، وهى المستشارة الجليلة تهانى الجبالى!

ألم يسمع بكل هذه الدوشة حين حدثت؟!.. كان راح السوق يشترى برقوق؟

.. على فكرة يا حمادة دى بتحبنا أنا وإنت قوى، فقد قالت لى إنها تحب أن تبدأ يومى الثلاثاء والجمعة بقراءة كتاباتنا «الشقية» حتى تضمن أن تبدأ يومها ببهجة وسعادة، وهى تعلم أننى أعشق آراءها التى تعلم المتبلِم إزاى الواحد يحب مصر صح، وتبهرنى شجاعتها وبوكساتها القوية فى وجه وأسنان الطابور الخامس.. يعنى تقدر تقول كده يا حمادة أننى أحبها وتحبنى وتحب ناقتها بعيرى... لذلك انفعلت بشدة وأنا أسمع هذا التطاول والتجاوز على شخص وقيمة المستشارة الجليلة من سى نافعة أفندى مدافعا عن مبادرة العار التى يطرحها... وتعجبت بشدة على جرأته فى أن يتفوه أصلا باسم المستشارة تهانى، فأين هو منها؟!.. ثم أين كان وقت أن أثيرت المبادرات السابقة ورفضها الشعب ونبذ طارحيها وعلِم عليهم؟

... ألم يسمع بكل هذه الدوشة حين حدثت؟!.. كان راح السوق يشترى برقوق؟.. والعجيب أنه لم يحاول اختراع أى مصطلحات جديدة فى مبادرته ولو من باب الشطارة، فإذا به يستعمل تلك الأسطوانة المشروخة الخاصة بمن لم تتلوث أيديهم بالدماء إلى آخر هذا الكلام الفارغ.. لقد أعجبتنى جدا المستشارة تهانى وهى تعترض بقوة على استخدامه مصطلح «طرفى الأزمة» حين أشار للإخوان وللمصريين، وأكدت بكبرياء وطنى تمتاز بها جميع حواراتها أن مصر ليست فى أى أزمة، وتعجبت من أن يضع نافعة شعبا بأكمله فى كفة واحدة أمام جماعة وكمان إرهابية!.. أعتقد يا سيادة المستشارة أنه حين تحدث عن «الأزمة» كان يقصد أزمته هو، فهو يحتاج منا أن نوافق على مبادرته حتى ينال المزيد من الرضا السامى حيث إنه من قدامى المتبتلين فى قدس أقداس البيت الأبيض.. وكما قالت أم كلثوم: «أجل، إن ذا يوم لمن يفتدى مصر، أو أمريكا».. لكن أليس هذا هو حسن نافعة الذى يظهر بانتظام على قناة الجزيرة؟.. والأهم من هذا، ألم يسبق أن تعرض لواقعة اعتداء عليه أمام ماسبيرو أثناء مرور مسيرة إخوانية واترن علقة؟.. ورغم كده يا حمادة يطرح الآن مبادرة للتصالح معهم؟.. الظاهر إن العلقة لم تكن سخنة قوى أو غالبا بقى كانت علقة كده وكده!.