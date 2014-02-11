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توقف حركة مترو المطرية حتي المرج الجديدة في الاتجاهين بسبب انهيار كوبري عزبة النخل

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توقف حركة مترو المطرية حتي المرج الجديدة في الاتجاهين بسبب انهيار كوبري عزبة النخل توقف حركة مترو المطرية حتي المرج الجديدة في الاتجاهين بسبب انهيار كوبري عزبة النخل

أرشيفية للمترو

توقفت حركة قطارات مترو الانفاق في اتجاه المطرية وحتى المرج الجديدة في الاتجاهين بسبب انهيار كوبري عزبة النخل.

ذكرت ذلك قناة “النيل للأخبار” الفضائية صباح اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل لها.

من جهته، أكد اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية نبأ استشهاد أحد أفراد الحماية المدنية بسبب انهيار كوبري الشيخ منصور، الواصل بين المرج وعزبة النخل، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبد القادر ـ في مداخلة مع قناة “أون تي في” الفضائية صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الحماية المدنية تحاول رفع الأنقاض، مشيرا إلى أن فردا آخر بالحماية المدنية مازال أسفل الأجزاء المنهارة من الكوبري، وان قوات الحماية المدنية “طلبت ونش” لرفعها.

وكان كوبري الشيخ منصور بعزبة النخل، المؤدي إلى حى المرج بالقاهرة، قد انهارت أجزاء منه صباح اليوم بسبب حريق شب في العشش الموجودة أسفل الكوبري وانفجار عدد من أنابيب .

أ ش أ

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