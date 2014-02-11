القروض الشخصية وصلت إلى 400 مليار ريال في عام.. و«النظام» حمى الجميع

أدار الندوة - د. أحمد الجميعة

التوسع الكبير الذي شهدته صناعة القروض في المملكة ناتج عن متانة البنية التحتية للتشريعات والإجراءات والتقنية وحجم المنافسة بين المصارف السعودية، إلى جانب تنامي الطلب من المواطنين لتلبية احتياجاتهم، وتزايد أعداد السكان خلال العقدين الماضيين، وهو ما ترك انطباعاً خاطئاً لدى البعض من أن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض، أو كبلتهم بنسب الفائدة، أو احتكرت تقديمها.

والواقع أن المملكة تعد من أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي؛ بسبب السياسات المتحفظة في مؤسسة النقد تجاه القروض، وتطبيقها للأنظمة، وصرامة المتابعة، حيث لم تترك مجالاً للاجتهاد أو الانحياز مع طرف ضد آخر، وهو ما وفّر بيئة تنافسية، وقناعة للعميل من أن هناك من يحميه بتقديم المعلومات له، وتوعيته، وتلقي شكاويه.

وتظهر المؤشرات الأولية عن تنامي حجم الإقراض في المستقبل، حيث من المتوقع أن يصل إلى (2) تريليون ريال في السنة، مقارنة بمبلغ (400) مليار ريال حالياً، وذلك بفضل تنامي وعي المواطن تجاه الإفادة من القروض في التمويل العقاري بدلاً من القروض الاستهلاكية. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع القروض الشخصية (الاستهلاكية والعقارية) للمواطنين.

لمحة تاريخية

في البداية قال "طلعت حافظ" إنّ البنوك في عام 1999م كانت تحصر -نوعاً ما- منح القروض على المؤسسات والشركات، ولم تكن تركز بالشكل المطلوب -إن صح التعبير- على الأفراد آنذاك؛ مما دفع الكتّاب وأصحاب الرأي في الصحف والإعلام، بما في ذلك أفراد المجتمع للامتعاض من تصرف البنوك وعدم إعطاء الأفراد الاهتمام، على الرغم من وجود طلبات إقراض، وبعدها توسعت البنوك في عمليات القروض الشخصية، وقفزت البنوك من (12,3) مليار ريال إلى (38,4) مليار في عام 2001م، موضحاً أنّ نظام "سريع" من أهم العوامل التي ساعدت على هذا التوسع، حيث يسمح بتحويل الراتب على حساب المقترض، وبالتالي كان هناك مورد للسداد، إلى جانب وجود تعطش من قبل عملاء البنوك من الأفراد لهذا النوع من القروض، منوهاً بأن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تدخلت في عام 2005م، ووضعت ضوابط للتمويل الاستهلاكي، وألزمت البنوك بتطبيقها في بدايات 2006م، وهي ضوابط تحدد نسبة الاستقطاع من صافي الراتب، ومدة القرض، والشفافية والإفصاح، لافتاً إلى أن حجم الإقراض وصل اليوم "بنهاية الربع الثالث من العام الماضي" إلى (326.9) -لا يشمل بطاقات الائتمان التي وصلت إلى نحو (8) مليارات ريال-.

وأضاف: "قد يقول قائل إن البنوك توسعت كثيراً في مجال القروض، ونجيبه بأن هناك حاجة ماسة لذلك، فلا يمكن أن نقارن ما بين عام 1999م وبين عام 2014م، من حيث عدد السكان، والحاجات المتنامية لأفراد المجتمع"، موضحاً أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ظهرت على السطح عام 2004م، وحسّنت كثيراً من السجل الائتماني، نافياً ما يعتقد البعض أنها عبارة عن "قوائم سوداء"، إذ يطلب من أي بنك أو مؤسسة تحويل قبل أن تعطي قرضاً يجب عليها أن تعرف السجل الائتماني للمقترض.

طلعت حافظ: حجم الإقراض وصل «بنهاية الربع الثالث 2013» إلى (326.9) مليار ريال و «بطاقات الائتمان» ثمانية مليارات

المعلومات الائتمانية

وعلّق "نبيل المبارك" على ما ذكره "طلعت حافظ"؛ معتبراً أن الصورة الموجودة لدى المجتمع واحتياجه إلى القروض غير واضحة، فالمجتمع متردد ما بين حاجته للقروض وعدمها، لافتاً إلى أن هناك من يقول: "لماذا تحجبون القروض عن المواطنين؟، ولماذا تضيّق عليهم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)"، وهناك رأي آخر يقول: "لأن البنوك أغرقت المواطنين بالقروض!"، مؤكّداً على أن القروض الفردية وصلت إلى حوالي قرابة ال(400) مليار ريال من البنوك وغيرها، موضحاً أنه لو أضيف لهذا الرقم مجموع قروض الشركات نجد أن المملكة أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي؛ بسبب السياسة المتحفظة للمملكة منذ سنوات طويلة بقيادة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ووزارة المالية.

وأضاف أنّ البنوك تركت التحفظ بعد أن جاءت الأنظمة والضوابط الخاصة بالقروض، ثم جاء نظام "سداد"، وتم بعد ذلك تأسيس "سمة" التي في الأساس بدأت منذ عام 2001م، وكان قرار تأسيسها عام 1998م؛ مما يؤكّد على أن هناك رؤية مبكرة لأن تسير الأمور بشكل متوازٍ مع طبيعة المرحلة، كاشفاً أن نسبة التعثّر في سداد المديونيات بحدود 1-1,5% سواءً للأفراد أو الشركات والتي تعد معقولة ومقبولة للغاية مقارنة بدول أخرى، مبيّناً أنه بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري سوف يصبح هناك نظام للإقراض؛ لأن الرهن العقاري يشكل ما بين (70-80%) من محفظة الإقراض في جميع دول العالم.

نسبة منخفضة

وتداخل "د.عبدالوهاب أبو داهش" معلقاً على ما ذكره "طلعت حافظ" و"نبيل المبارك"؛ موضحاً أنه حينما يتم النظر إلى مؤشرات القروض الشخصية مقارنة بمؤشرات الناتج المحلي والمؤشرات الأخرى تعدّ منخفضة، حيث لا تمثّل إلاّ نسبة (12%) من الناتج المحلي، مبيّناً أن متوسط الدخل الفردي هو (96.000) ريال -حسب آخر الإحصاءات-، بينما عندما نقسّم القروض على الأفراد السعوديين لا تمثّل إلاّ (16.000) ريال، وهي نسبة تقل عن (10-17%) من متوسط إجمالي الدخل الفردي، معتبراً أننا لم نصل إلى مرحلة متشعبة من عملية القروض؛ بسبب عدم وجود الأنظمة واللوائح التي صدرت متأخرة واحتاجت الكثير من الوقت حتى يعرفها المواطن.

وأضاف أنّ المواطن كان طوال حياته يقترض من الأقارب والأصدقاء ولم يكن يجرؤ على الاقتراض من البنوك إلاّ التجار المعروفين، حيث لم تكن ثقافة الادخار والإقراض موجودة منذ ارتفاع النفط في السبعينيات، موضحاً أن البنوك جميعها كانت متحفظة من ناحية الضمانات، حيث كانت حريصة على ضمان القرض، وأن على الأفراد أن يعوا أن الودائع في البنوك وجدت للإفادة منها، سواءً في الرهن العقاري أو القروض الشخصية، حيث أن النسب ما زالت متدنية، معتبراً أن تضخيم وسائل الإعلام لعمليات الإقراض لا أساس له، إذ أن نسبة القروض المتعثّرة لا تتجاوز (2.5%) من القروض، مشدداً على أن المطلوب الآن هو البحث عن طريقة تجعل هذه الودائع الضخمة في البنوك تفيد كل المواطنين.

مؤسسة النقد

وإجابة على تساؤل حول إجراءات منح القروض، قال "مروان سلامة": "كل الإجراءات الموجودة والمطبقة حالياً سواء على المستوى العقاري أو الشخصي هي تعود إلى تنظيمات مؤسسة النقد، التي شددت في السنتين الأخيرتين على جميع المجالات داخل البنوك، خصوصاً في مجال التوعية، وأن يحرص العميل على معرفة ما يدور داخل البنوك، ويعرف كل شخص حقه، ولا شك أن البنوك متحفظة؛ لأنها تعتمد في تعاملاتها على مؤسسة النقد"، كاشفاً أن العديد من العملاء لا يهتمون بقراءة العقود، ولا يحرصون على معرفة تفاصيلها، وهذا ما نعانيه.

وأضاف أنه تم البدء بإصدار الرخص الخاصة بالرهن العقاري، حيث كانت البنوك تواجه مشكلة كبيرة في تحويل ملكية العقار، وكانت تضطر إلى تأسيس شركات لإنهاء المعاملات، وتفريغ العقارات المرهونة، حتى تسهل عملية البيع والشراء، موضحاً أنه بعد صدور قانون الرهن العقاري تتم عملية الإقراض بشكل سهل وسلس، مؤكّداً على أن القروض الشخصية ليست جميعها استهلاكية.

فهم خاطئ!

وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "مروان سلامة"، مؤكّداً على أن البنوك استطاعت منذ زمن بعيد أن تنوع محفظتها، إذ كان لديها حجم تمويل عقاري رغم أنه لم تكن هناك تشريعات، ولم تكن تجتهد في هذا الموضوع، حيث أن التمويل العقاري بلغ عام 1999م حوالي (2) مليار ريال، وقفز الرقم في ظل عدم وجود تشريعات إلى 43 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ويمثّل نحو 13% من إجمالي قيمة محفظة القروض الاستهلاكية، في حين تمثّل قيمة القروض الممنوحة للأصول المعمرة نحو 19% وتشكّل النسبة المتبقية قروضاً أخرى وليس بالضرورة جميعها استهلاكية، بل إن جزءاً منها يمثل قروضاً لأغراض التعليم وتأثيث المنازل وغير ذلك، وبالتالي ليس صحيحاً أن جميع القروض التي تمنحها البنوك لعملائها من الأفراد هي قروض استهلاكية، معتبراً أن سبب هذه النظرة الخاطئة والراسخة في أذهان البعض تعود إلى دراسة قديمة بعض الشيء ذكرت أن (90%) من أفراد المجتمع مقترض، منوهاً بأن هذه الدراسة محصورة على موظفي القطاع الحكومي، وليس كافة افراد المجتمع السعودي.

د. أبو داهش: القروض المتعثّرة لا تتجاوز (2.5%) والمملكة أقل دول العالم إقراضاً للناتج المحلي

تمسك بالأنظمة

وتداخل "م.ممدوح حريري"، موضحاً أن العديد من البنوك تنطلق من عدة محاور كانت في السنوات السابقة وما زالت ينطبق عليها نظام تحويل الراتب والضوابط التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى الرغم من أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة منحت البنوك التمويل الاستهلاكي من دون تحويل الراتب، إلاّ أن هناك تحفظات مستمرة، مثل أن يكون الاستقطاع من الراتب لا يزيد على نسبة (33%)، و(25%) للمتقاعدين، مبيّناً أنه إذا عدنا إلى الوراء عندما بدأ التمويل الاستهلاكي للأفراد، كان الفرد يتمول بسيارة ومن ثم يبيعها؛ ليحصل على النقد، بينما الآن أصبحت الإجراءات سهلة جداً في معظم البنوك، وأصبح لدى البنوك إمكانية شراء السيارة للفرد، وله الحق في أن يسيّلها كذلك، وهناك نظام للتورق يخص السلع، ونظام تمويل بالأسهم،، مستدركاً: "على الرغم من سهولة الإجراءات نرى أن البنوك ما زالت متحفظة بشكل كبير، وتلتزم بالضوابط، مثل: اعتماد الجهة، وضمان تحويل الراتب، وأن يكون الختم أو التوقيع معتمداً"، لافتاً إلى أنهم بدأوا بالتمويل العقاري من 2010م، وهناك إقبال ملحوظ عليه مقارنةً بانخفاض على التمويل الشخصي والاستهلاكي.

بنية تحتية

وعلّق "خالد العمودي" على ما ذكره "م.ممدوح حريري"، موضحاً أن صناعة الإقراض مشابهة لجميع الصناعات الأخرى، وحتى نستطيع أن نحكم على صناعة ما يجب أن يكون هناك ثلاثي واضح، وهو: وجود المنافسة، والتشريعات، والإجراءات والإمكانات الخاصة بتنظيم هذا القطاع، مبيّناً أنّ الثلاثي اليوم يعطي الفرصة للجميع بأن يحكم على نوع السوق، وهناك بلا شك "تنافس شرس" بين البنوك اليوم، وعلى الرغم من المنافسة الموجودة داخل المملكة، إلاّ أنّ المملكة لم تكن الرقم الأول، فهي الرقم الثاني في منافسة الأسعار الموجودة في المنطقة المحيطة بها.

وأضاف أنّ مؤسسة النقد حريصة على سن التشريعات اللازمة لإيجاد السوق المناسب للمواطن في صناعة الإقراض، إضافةً إلى أنّ نظام حماية العميل نظام متقدم جداً، وقد لا نجد مثله في الدول العربية الأخرى، مشيراً إلى أنّه لا يمكن لأي صناعة أن تزدهر من دون بنية تحتية تدعم الإجراءات؛ مما يؤكّد على ضرورة الثلاثي: التشريعات، والمنافسة، والإجراءات.

مستشار تأمين

وعاد "نبيل المبارك" ليعلق على ما ذكره "طلعت حافظ"، مبيّناً أنّه وللمرة الأولى في تاريخ "أمريكا" أقر الرئيس "باراك أوباما" أن لا تزيد إجمالي الاستقطاع على (30٪)، لافتاً إلى أنّ هناك جزئية لم يشر إليها المشاركون في الندوة؛، وهي خاصة بحماية العملاء، حيث أنّ "ساما" فرضت على البنوك ما يسمى "مستشار ائتمان" في كل فرع، أي سيكون هنا (1768) مستشاراً في كل الفروع، وهذا الشخص مسؤول بأن يقابل العميل، ويطرح له أسهل طريقة للائتمان؛ مما سيكلف البنوك حوالي أكثر (550) مليون ريال في السنة.

وعقّب "طلعت حافظ" على ما ذكره "نبيل المبارك"، موضحاً أنّه كان المطلوب أن نأتي ب(1768) مستشاراً حسب عدد الفروع، وأن يكونوا من داخل القوى العاملة في البنك، شريطة ألا يكون لهم أهداف تسويقية، حتى لا يكون هناك تعارض في المصالح.

الاقتراض والتمويل

وتداخل الزميل "خالد الربيش"، قائلاً: "لاحظت من خلال الحديث أنّ القاسم المشترك بين مداخلات الضيوف هو أنّ الإعلام كان سلبياً في تناول القروض الشخصية، وهذا ربما يعود إلى أنّ الكاتب لم يكن متخصصاً في هذا الموضوع"، معتبراً أنّ كون الفائدة العائدة من القروض الشخصية متدنية جداً ليست ميزة للبنوك بقدر ما أنّ الميزة لصالح الأنظمة الحالية التي ساعدت في قضية تحويل الراتب،؛ لدرجة أنّ بعض البنوك أصبحت تعطي نسبة فائدة (1٪) وهذا رقم مغر جداً لأي شخص من أجل أن يحصل على القرض من دون النظر إلى كيفية صرفه، وهنا يأتي دور "سمة"، ولجنة البنوك، والبنك ذاته لتوعية المقترضين.

وأضاف أنّ هناك علاقة عكسية ما بين قروض التمويل العقاري والقروض الشخصية، ومن الملاحظ أنّ كل المؤشرات تؤكّد على أنّ الإقراض الشخصي سوف يزيد في المدة المقبلة، لسبب بسيط حيث أننا نتحدث عن أنّ مؤسسة النقد من خلال أنظمة التحويل الجديدة تشجع على الادخار، ونحن نعلم اليوم أنّ قيمة الوحدات السكنية في المتوسط مثل الفلل هي مليون ريال، بينما مبلغ (300.000) ألف ريال يشكّل (30% للدفعة الأولى وفق نظام التمويل العقاري الجديد الذي سيطبق نهاية العام) هي ليست في متناول عدد كبير من الراغبين في التملك، وبالتالي يلجأ المواطنون إلى الاقتراض الشخصي، إضافة إلى التمويل العقاري!. وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره الزميل "خالد الربيش"؛، قائلاً: "لا يمكن القول بأنّ الإعلام يتناول قضايا الإقراض بالسلبية، وإنّما يتناولها بطريقة غير موضوعية، حيث كثيراً ما نقرأ تحاملاً غير مبرر أبداً، ونجد الكاتب يضع نفسه وصياً على المواطن، فمن أعطى الكاتب هذا الحق؟، إذ أنّ دوره المطلوب أن يبث الوعي للمواطن، باعتباره كامل الأهلية، وليس من حق الكاتب أن يقرر للمواطن أن يقترض أو لا يقترض، وإنما من حقه أن يوعي المواطنين إلى ما يمكن أن يأتي لهم بالفائدة".

المبارك: سمة ليست «قوائم سوداء» وإنما معلومات تقدم للجهات لمستفيدة.. والبنوك تكتلت لحماية مصالحها.. ولم تحتكر

إعادة التمويل

وعلّق "م.ممدوح حريري" على ما ذكره "نبيل المبارك"، موضحاً أنّ النسبة ليست على الشكل التناقصي، وإنما البنوك في معظمها لا تأخذ غرامة على التأخير فيما يخص نسبة الربح، لافتاً إلى أنّ مؤسسة النقد أصدرت العام الماضي مبادئ حماية العملاء، واشترطت أن تكون العمولات التي تأخذها البنوك في مكان واضح للعميل، وتكون داخل الفرع، أو في موقع البنك الرسمي؛ حتى يستطيع العميل الاطلاع عليها، وإذا وجد فيها تغييراً يتم تصحيحها في اليوم نفسه في جميع المواقع التي يراها العميل.

وأضاف أنّ البنوك كانت خلال التسعينيات لا تسأل إلى أين تذهب القروض، ولكن الآن نلاحظ في جميع طلبات التمويل الشخصي يوجد اختيارات للعميل: هل الغرض من القرض هو الزواج، أم شراء سيارة، أم إعادة تمويل؟، حيث أنّ البنوك خلال السنتين الأخيرتين لديها برنامج إعادة التمويل، أو إكمال البناء، وقد بدأت في توجيه العميل إلى برنامج إكمال البناء، فبدلاً من أن يحصل على تمويل شخصي يحصل على التمويل العقاري.

تحفظ البنوك

وعاد "د.عبدالوهاب أبو داهش" ليتداخل؛ مبيّناً أنّ هناك فجوة بين قدرة البنوك على الإقراض، وأنّ كثيراً من الأفراد غير قادرين على الإفادة من الأموال الضخمة، خصوصاً إذا أدركنا أنّ هناك حوالي (350) مليار ريال محجوزة من قبل البنوك لدى مؤسسة النقد؛ لأنّها ليست في حاجة إليها، ولا تدري تلك البنوك أين تضع تلك الأموال، مؤكّداً على أنّ هناك تحفظات من البنوك وأنّ مؤشرات الأفراد على مستوى الاقتصاد الكلي متدنية مقارنة ببعض دول العالم؛ لهذا يجب أن تزود من عملية الإقراض، سواء على مستوى الرهن العقاري أو القرض الشخصي.

وأضاف أنّه لا يجب أن تصل الأمور إلى درجة "خنق" كل شيء، وقد عقدت مؤسسة النقد مؤتمراً عام 2011م، وخرج بنتيجة أنّ عدد المتعثرين عن السداد (60) ألف شخص، وقيمة القروض المتعثرة بلغت (2.4) مليار لا غير، وهو يعد مبلغاً ضئيلاً جداً بالنسبة للمبالغ المرصودة للقروض في البنوك.

نار التوسع

وعلّق "طلعت حافظ" على ما ذكره "د.عبدالوهاب أبو داهش"، مبيّناً أنّ نسبة (30٪) بالنسبة للتمويل العقاري فيها نوع من الحصافة، لافتاً إلى أنّ هناك دولاً اكتوت بنار التوسع، معتبراً أنّ البنوك غير متحفظة، مستشهداً بأنّ حجم الإقراض عام 2009م كان (734) ملياراً، وبلغ في نهاية الربع الثالث من العام الماضي (1.1) تريليون، مضيفاً: "لأننا نملك سيولة وفائضاً مالياً كبيراً نطلب من الجميع ونقول لهم تعالوا خذوا ما تشاءون من قروض، فهذا في رأيي لا يجوز، إذ لابد من دراسة جدوى، وتطبيق الإجراءات والضوابط التي وضعتها مؤسسة النقد، ويجب أن نعلم أنّ هذه الأموال خاصة بالمودعين والمساهمين وحملة الأسهم، ونحن مؤتمنون عليها من قبلهم، ولا نستطيع أن نفتح باب الإقراض على مصراعيه دونما وجود أية ضوابط!".

تحجيم التمويل

وعقب "خالد العمودي" على ما ذكره "طلعت حافظ"؛ مبيّناً أنّ نسبة ال(30٪) وتأثير النمو العقاري أحد الضغوطات التي يتعرض لها السوق اليوم، مثل الدفعة الأولى، والمطلوب أن يحصل المواطن على الإسكان، مضيفاً: "قبل عامين كنا في زيارة إلى تركيا للإطلاع على التجربة التركية، حيث وجدنا لديها تجربة عقارية يشار لها بالبنان، من حيث تملك المواطن للإسكان، وقد توصلنا إلى نتيجة أنّ نسبة الفائدة في الشهر الواحد (1٪) ونسبة الفائدة إلى (12) شهراً (12٪) للتمويل العقاري، وهي دولة ناهضة عقارياً، والمواطن يمتلك فيها عقاراً، ونسبة الدفعة (25٪)"، معتبراً أنّ التمويل العقاري هو أحد أدوات الدعم للإسكان، ويجب أن يوضع التمويل العقاري في حجمه.

لجان توعية

وتساءل الزميل "نايف الوعيل" عن دور البنوك في تبسيط المعلومات البنكية ولغة الأرقام للمواطن البسيط؟، وأجاب "طلعت حافظ"،

شبكةعيونالإخبارية

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