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إغلاق محابس الغاز بالعريش وتوقع إخماد النيران خلال ساعات

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إغلاق محابس الغاز بالعريش وتوقع إخماد النيران خلال ساعات إغلاق محابس الغاز بالعريش وتوقع إخماد النيران خلال ساعات

خط الغاز

قام المسئولون بشركة الغاز باغلاق جميع المحابس لمنع عمليتى دخول أو خروج الغاز من والى خط الغاز الذى تم تفجيره بمنطقة الريسان جنوب مدينة العريش ، والمؤدى الى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء .

وأكد المسئولون بالشركة أنه لا توجد خسائر سوى فى تفجير الخط ، ولم ينتج عنه أية اصابات بشرية .

هذا .. ومن المتوقع اخماد النيران المشتعلة خلال الساعات القادمة .. وذلك بعد اغلاق المحابس وتوقف وصول الغاز الى مكان التفجير .

ومن جانبها أكدت المصادر الأمنية أن هذا التفجير وما سبقه من عمليات تفجيرية لخط الغاز تمت بنفس الأسلوب .. مما يؤكد أن الجناة واحد فيها .

أ ش أ

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