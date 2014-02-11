بالفيديو: 10 من التاريخ .. ضربات حرة مصرية

في حلقة الأسبوع من سلسلة FilGoal.com للأهداف الكلاسيكية...استمتع ب10 اهداف رائعة من ضربات حرة متعلقة بالكرة المصرية...

1-سمير كمونة (مصر x المكسيك) كأس القارات 1999

2-ياسر رضوان (مصر x بوليفيا) كأس القارات 1999

3-محمد صبري (الزمالك x الاهلي) الدوري المصري 1998

4-عبد الظاهر السقا (مصر x الجزائر) تصفيات كأس العالم 2001

5-عصام الحضري (الأهلي x كايزر تشيفز) كأس السوبر الأفريقي 2002

6- محمد ابوتريكة (مصر x ليبيا) كأس الأمم الأفريقية 2006

7- عماد النحاس (الأهلي x الاتحاد) الدوري المصري 2005

8-سيد عبد الرازق (الاسماعيلي x الانجلبير) نهائي دوري أبطال أفريقيا 1970

9-محمد شوقي (الأهلي x الرجاء) دوري ابطال افريقيا

10-حمزة الجمل (مصر x الجابون) كأس الأمم الأفريقية 1994