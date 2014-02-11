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يوفينتوس يبدأ مفاوضات مع بوجبا لتوقيع عقد جديد

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يوفينتوس يبدأ مفاوضات مع بوجبا لتوقيع عقد جديد يوفينتوس يبدأ مفاوضات مع بوجبا لتوقيع عقد جديد

تورينو /أ ش أ/ افادت انباء اليوم الاثنين بأن نادى يوفينتوس الايطالى فى سبيله لبدء مفاوضات مع نجمه الفرنسى بول بوجبا من اجل توقيع عقد جديد حيث يستعد مينو رايولا وكيل اعماله للتوجه لتورينو لبدء محادثات مع النادى.

وكان لاعب خط الوسط قد انضم ليوفينتوس من مانشستر سيتى قبل 18 شهرا فى صفقة انتقال حر وسرعان مااصبح عنصرا اساسيا فى فريق المدير الفنى انطونيو كونتى.

وذكر موقع جول أن نادى باريس سان جيرمان اعلن اعجابه باللاعب /20 عاما/ كما أنه يحظى باهتمام اندية فى انجلترا والمانيا ومن هنا فإن اليوفى يسعى لتجنب خضوع نجمه لأى اغراءات قد تدفعه لطلب الرحيل فى الصيف المقبل.

يذكر ان عقد اللاعب الحالى ينتهى فى يونيو 2016 وبدأ النادى محادثات تمهيدية مع وكيل اعماله من اجل بحث تمديده حتى عام 2018، ومع قرب وصور رايولا الى تورينو يبدو السيدة العجوز واثقا من ان بوجبا سيمدد عقده فى ظل رضا اللاعب والنادى على السواء بالشروط التى يتضمنها العقد الجديد.

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