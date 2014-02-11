ميسي سعيد بالعودة للتهديف في مواجهة صعبة مثل سيفيليا

برشلونة، (إفي): أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني اليوم، عن سعادته بعودته إلى طريق التهديف، ومساعدة فريقه للفوز على سيفيليا (1-4) في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد في اطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب ميسي في حسابه على موقع "فيسبوك" الاجتماعي قائلا "كانت مباراة صعبة أمام سيفيليا بالأمس، ولكننا سعداء بالنتيجة".

وأضاف "وعلى الصعيد الشخصي فأنا سعيد للغاية بالعودة للتهديف".

ورفع اللاعب الأرجنتيني مجموعة من الصور على حسابه الخاص من مباراة الأمس أثناء احتفاله بالأهداف.

وعانى ميسي في الآونة الأخيرة من فقر تهديفي في مباريات الدوري الإسباني، حيث لم يحرز منذ عودته من الإصابة سوى هدف وحيدة من ركلة جزاء في مرمى فالنسيا، حتى مباراة الأمس التي أحرز فيها هدفين.