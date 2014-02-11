أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ولي عهد دبي عبر «تويتر»: سننقل الحكومة إلى مستوى آخر غير مسبوق

Google+ Print
ولي عهد دبي عبر «تويتر»: سننقل الحكومة إلى مستوى آخر غير مسبوق ولي عهد دبي عبر «تويتر»: سننقل الحكومة إلى مستوى آخر غير مسبوق

دون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على صفحة سموه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقت اليوم معالم حكومة دبي نحو 2021 التي سنقودها بثقة لرسم آفاق جديدة لحكومة المستقبل، بمبادرة هي الأولى من نوعها حول العالم، سننقل إلى مستوى آخر غير مسبوق، وننافس أقصى ما وصلت إليه خدمة المتعامل في القطاع الخاص، لم يعد مقبولاً الحديث عن دوائر وهيئات متعددة، بل هي حكومة دبي بواجهة تطبيق واحدة، ورقم تعريفي موحد، ورقم هاتف واحد، ومكان واحد، وموظف واحد، إننا على ثقة تامة بقدرة قيادات وموظفي حكومة دبي على إنجاز المستهدفات في الوقت المطلوب، فهم عودونا دائماً على العمل المتفاني للصالح العام، لقد حان الوقت لتوظيف الخبرة والمهارة التي نمتلكها لإبهار الجميع بما يمكن لهذا الجهاز الحكومي أن يقدمه، لا لدبي فقط، وإنما للعالم أجمع،إننا جميعاً مدعوون في هذا الوقت أن نعمل فعلاً كجسم واحد؛ متعاضدين، يأخذ أقوانا بيد أضعفنا لنلج العام 2021 والعالم كله يشهد وصول حكومة دبي. أهدافنا الطموحة وأفكارنا الريادية والمبدعة التي سنطبقها في حكومة دبي ستجعل العالم أجمع يقصدنا للتعلم من تجربتنا الحكومية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة