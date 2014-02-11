ولي عهد دبي عبر «تويتر»: سننقل الحكومة إلى مستوى آخر غير مسبوق

دون سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على صفحة سموه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقت اليوم معالم حكومة دبي نحو 2021 التي سنقودها بثقة لرسم آفاق جديدة لحكومة المستقبل، بمبادرة هي الأولى من نوعها حول العالم، سننقل الحكومة إلى مستوى آخر غير مسبوق، وننافس أقصى ما وصلت إليه خدمة المتعامل في القطاع الخاص، لم يعد مقبولاً الحديث عن دوائر وهيئات متعددة، بل هي حكومة دبي بواجهة تطبيق واحدة، ورقم تعريفي موحد، ورقم هاتف واحد، ومكان واحد، وموظف واحد، إننا على ثقة تامة بقدرة قيادات وموظفي حكومة دبي على إنجاز المستهدفات في الوقت المطلوب، فهم عودونا دائماً على العمل المتفاني للصالح العام، لقد حان الوقت لتوظيف الخبرة والمهارة التي نمتلكها لإبهار الجميع بما يمكن لهذا الجهاز الحكومي أن يقدمه، لا لدبي فقط، وإنما للعالم أجمع،إننا جميعاً مدعوون في هذا الوقت أن نعمل فعلاً كجسم واحد؛ متعاضدين، يأخذ أقوانا بيد أضعفنا لنلج العام 2021 والعالم كله يشهد وصول حكومة دبي. أهدافنا الطموحة وأفكارنا الريادية والمبدعة التي سنطبقها في حكومة دبي ستجعل العالم أجمع يقصدنا للتعلم من تجربتنا الحكومية".