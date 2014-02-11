القاسمي يصدر مراسيم بتشكيل مجالس بلدية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مراسيم أميرية بشأن تشكيل المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة.

ونص المرسوم رقم 25 لسنة 2014 على أن يشكل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة راشد سلطان محمد بن طليعة، وعضوية كل من.. أحمد محمد جمعة المطوع وراشد محمد بن راشد المري وسعيد سيف سعيد الطنيجي وعبد الرحمن سالم بو شبص وعلي عبد الرحمن الجروان ومحمد عبد العزيز بن علي العويس وعبد الرزاق خميس خلفان القتبي وراشد محمد علي الرشيد وعبيد سالم عبيد حميد الخيال وعلي خليفة بن فلاح السويدي وجاسم محمد محمود وأمين محمد أمين الهرمودي وحصة سالم حسن المزروع وميثاء سالم عبد الله الدح وعبد الله خليفة يوسف الدوخي وجاسم أحمد رضا محمد جعفر الأنصاري وعبد الله عمران بن فلاح المنصوري وإسماعيل عبد الله راشد آل علي وحسن علي صالح المازمي وعبد العزيز عبد اللطيف السركال، على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري، وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

مدينة الذيد

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً رقم 28 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة الذيد.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمدينة الذيد برئاسة محمد معضد علي بن هويدن القتبي، وعضوية كل من خليفة سيف خليفة خليف الطنيجي وسالم علي خلفان الرفيسه القتبي ومحمد عبد الله محمد حسن الخاطري وخليفة عبد الله سعيد نومة القتبي وعبد الله سلطان المسافري ومحمد عبيد مطر مصبح الطنيجي ومسعود محمد علي بن يوسف الطنيجي ومحمد سالم سيف عيسى الطنيجي.. على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

مدينة كلباء

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً رقم 27 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة كلباء.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمدينة كلباء برئاسة هلال محمد عبد الله ناصر النقبي، وعضوية كل من خالد علي سعيد الغيلي الزعابي وسيف محمد سيف صالح المزروعي وسالم خميس علي عفيد القايدي وعبد الله عبد الرزاق عبد الرحيم ميرزا البلوشي وعيسى خلفان عيسى بن عيسى الذباحي وعلي محمد سعيد خلفان سعيد الكندي وراشد سالم محمد راشد القايدي ومحمد عبيد محمد خميس الزعابي.. على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

خورفكان

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً رقم 26 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة خورفكان.

ونص القرار على أن يشكل المجلس البلدي لمدينة خور فكان برئاسة عبد الله محمد سالم الصم النقبي، وعضوية كل

راشد عبد الله علي بن عبود النقبي ومحمد عبد الرحمن عبد الله القواضي الحمادي وإسماعيل أحمد خليفة الحوسني

وعبد الرحمن مراد عبد الله مراد الرئيسي وعلي مبارك علي محمد نعيمي الشحي وسعيد علي خميس تيمور النقبي

وراشد خميس محمد راشد النقبي وعبد الله خميس أحمد عبد الله النقبي.. على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

دبا الحصن

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً برقم 29 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن برئاسة علي أحمد سيف يعروف النقبي، وعضوية كل من السادة... محمد عبد الله محمد بن خلفان الزعابي وحسن عبيد سالم العضب الحمودي وأحمد خليفة أحمد جابر النعيمي وعلي عبيد راشد هلال الهلالي وجاسم سليمان درويش علي الظهوري وعبيد محمد خلفان الغول السلامي وموسى محمد أحمد الظهوري وموسى علي طارق أحمد الظهوري.

كما نص المرسوم على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

..والمدام والبطائح ومليحة

أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً برقم 33 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة المدام.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمنطقة المدام برئاسة سالم معضد سعيد هويدن القتبي، وعضوية كل من السادة... محمد مطر عبيد شباني القتبي وعتيق علي راشد القوم القتبي وسعيد علي مصبح بن سميط ومحمد حارب حمد سعود الحميدي القتبي وعتيق حارب حمدان بن حمدان المنصوري وعلي بن عوض سلطان بن نواس وسالم سلطان سالم عجيل القتبي على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

البطائح

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة البطائح "بطحاء الرفيعة - بطحاء المرة - بطحاء المنتثر".

ونص المرسوم رقم 31 لسنة 2014، على أن يشكل المجلس البلدي لمنطقة البطائح برئاسة حران مبارك سيف الجزيعي، وعضوية كل من السادة.. عبيد مهير عبيد بن رشيد وسعيد حمد خليفة حليس القتبي وراشد محمد راشد بخيت القتبي وعلي مطر عبيد مرخان وسيف محمد راشد بن رويجدة القتبي وعبيد سلطان غاشم القتبي وعبد الله سلطان عبد الله سلومة القتبي، على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

مليحة

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مرسوماً أميرياً رقم 32 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة مليحة.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمنطقة مليحة برئاسة حمد سالم خليفة الخرم القتبي، وعضوية كل من علي سعيد علي حارب بلعجيد القتبي وعبد الله محمد سعيد سيف المطوع وسعود خلفان سعود خاصوني القتبي وعبد الله خليفة عبد الله دلموج القتبي وعلي عوض سيف حميدي القتبي ومصبح محمد سعيد عبدالله القتبي.. على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.

وحددت المراسيم مدة العضوية في المجالس البلدية سنتين ميلاديتين، تبدأ من أول اجتماع لها، ويستمر في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تعيين مجلس جديد لكل منها، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وتقضي المراسيم بأن يعمل بها من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المعنية كل في ما يخصه تنفيذ أحكامها، وينشر في الجريدة الرسمية.

الحمرية

أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً رقم 30 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

ونص المرسوم على أن يشكل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية برئاسة حميد سيف بن خليفة بن سمحة الشامسي وعضويـة كل من إبراهيم عبد الله حميد عبيد الشامسي وماجد علي سيف بوفيير الشامسي وربيع سلطان محمد الرزي الشامسي وبدر علي حميد سعيد المهيري وحسن سالم علي بن حرب الشامسي وحميد فايز عبد الرحمن فايز الشامسي..

على أن ينتخب المجلس البلدي نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.