أخبار عاجلة

النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
«القومي للمرأة»: في يوم اليتيم الأم البديلة ليست رفاهية -
مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي -
البنك المركزي يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية -
القاهرة تقيم «سويقات» جديدة للباعة الجائلين بالأحياء -
وزير الري: 300 مليون جنيه تكلفة حماية جنوب سيناء من السيول خلال عامين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

خزان مياه ينهي حياة آسيوي في رأس الخيمة

Google+ Print
خزان مياه ينهي حياة آسيوي في رأس الخيمة خزان مياه ينهي حياة آسيوي في رأس الخيمة

لقي شخص آسيوي الجنسية 36 عاماً مصرعه صباح أمس إثر سقوط سقف غرفته خلال نومه في منطقة الرمس برأس الخيمة وأشار مصدر شرطي، الى ان غرف العمليات تلقت بلاغاً في الخامسة من صباح أمس، عن انهيار سقف غرفة على احد الاشخاص خلال نومه في منطقة الرمس، لتتحرك بناء عليه سيارة إسعاف وقوات الدفاع المدني ودوريات الشرطة لمكان الحادث، وتم إخراج الشخص المبلغ عنه من تحت الأنقاض، وتبين أنه قد فارق الحياة نتيجة الإصابات البالغة التي تعرض لها.

وأضاف المصدر ان سقف غرفة النوم انهار على الرجل اثناء نومه اثر امتلاء خزان الماء اعلى الغرفة، الذي تم استبداله قبل يــوم حــيث لم يتحمل سقف المنزل القديم ثقــل الخزان الجديد نتيجــة امتلائــه فتصدع سقف المنزل وهوى على الرجل ما أدى إلى وفاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية