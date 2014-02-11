خزان مياه ينهي حياة آسيوي في رأس الخيمة

لقي شخص آسيوي الجنسية 36 عاماً مصرعه صباح أمس إثر سقوط سقف غرفته خلال نومه في منطقة الرمس برأس الخيمة وأشار مصدر شرطي، الى ان غرف العمليات تلقت بلاغاً في الخامسة من صباح أمس، عن انهيار سقف غرفة على احد الاشخاص خلال نومه في منطقة الرمس، لتتحرك بناء عليه سيارة إسعاف وقوات الدفاع المدني ودوريات الشرطة لمكان الحادث، وتم إخراج الشخص المبلغ عنه من تحت الأنقاض، وتبين أنه قد فارق الحياة نتيجة الإصابات البالغة التي تعرض لها.

وأضاف المصدر ان سقف غرفة النوم انهار على الرجل اثناء نومه اثر امتلاء خزان الماء اعلى الغرفة، الذي تم استبداله قبل يــوم حــيث لم يتحمل سقف المنزل القديم ثقــل الخزان الجديد نتيجــة امتلائــه فتصدع سقف المنزل وهوى على الرجل ما أدى إلى وفاته.