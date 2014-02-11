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عرفة السيد ينتقل من الزمالك إلى الإسماعيلي

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عرفة السيد ينتقل من الزمالك إلى الإسماعيلي عرفة السيد ينتقل من الزمالك إلى الإسماعيلي

ينهي الإسماعيلي يوم الثلاثاء صفقة انضمام عرفة السيد مهاجم الزمالك إلى صفوفه بدءا من الموسم المقبل مقابل باقي مستحقات أحمد علي.

قال محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى لـFilGoal.com إنه سيتم إتمام الإتفاق مع نادى الزمالك على إنتقال عرفه السيد مهاجم النادى الأبيض إلى صفوف الدراويش إعتبارا من نهاية الموسم الحالى.

وتابع إنه ستتم تسوية المقابل المادى على أساس مستحقات الإسماعيلى المتأخره لدى الزمالك من صفقة أحمد علي لتكون مقدم إنتقال اللاعب الذى يحتاجه الفريق.

وأضاف لقد تحدثنا مع اللاعب وأبدى موافقه على الإنضمام لصفوف الإسماعيلى بعد نهاية الموسم الحالى.

وكان أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادى الزمالك قد أعلن عن موافقة إدارة ناديه على إنتقال عرفه السيد إلى صفوف الإسماعيلى مقابل تسوية مستحقات الإسماعيلى المتبقيه من إنتقال أحمد على إلى القلعه البيضاء.

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